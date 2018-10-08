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غوارديولا : صلاح يحتاج 9 سنوات لمقارنته بأغويرو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، يحتاج إلى تسع سنوات لمقارنته بالهداف التاريخي للـ"السيتيزنز"، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.



وتابع المدرب الملقب بالفيلسوف "صلاح من نوعية اللاعبين القادرين على تسجيل 50 هدفا في الموسم، لكن كرة القدم فيها ارتفاع وانخفاض في المستوى".


وتساءل الإسباني: "كم سنة احتاجها أغويرو ليسجل تلك الأهداف، ثمانية أو تسع سنوات؟ بالنسبة لصلاح هذا عامه الأول، لذلك سنرى ما سيحدث خلال الأعوام السبعة أو الثمانية المقبلة".


وسجل النجم المصري 32 هدفا في 36 مباراة في "البريميرليغ" في موسمه الأول مع ليفربول، ليحصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف لنسخة (2017-2018)، متفوقا على مجموعة من النجوم من بينهم أغويرو، إلا أن إجمالي الأهداف التي سجلها صاحب الـ26 عاما في الدوري الإنجليزي تبلغ 37 هدفا في 56 مباراة، في حين أن الهداف التاريخي لـ"السيتي" أحرز 148 هدفا خلال 213 مباراة.






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