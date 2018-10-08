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السجن 3.5 سنوات لرجل اعمال فحماوي ادين بنقل 300 الف يورو من تركيا لحركة حماس عن طريق اسرائيل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



حكمت المحكمة المركزية في القدس , على المواطن ضرغام جبارين من ام الفحم بالسجن 3.5 سنوات , وسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة 20 الف شيكل , اضافة الى مصادرة 560 الف شيكل لصالح الدولة , وذلك بعد ادانته بالاتصال بعميل اجنبي , تقديم خدمة لتنظيم ارهابي , وذلك بعد ان التقى المتهم مع عناصر من حركة حماس في تركيا ونقل لهم الى البلاد مبلغا من المال يقدر بمئات الاف اليورو , حيث تم اصدار حكم على المتهم بعد ان صادقت المحكمة على صفقة من النيابة العامة .



وافيد انه وفقا للحكم الصادر من المحكمة فان المتهم وهو رجل اعمال يدير في السنوات الاخيرة اعمالا في تركيا , التقى في العام 2016 عنصرين من حماس (زاهر جبارين , وسلامة مرعي) واللذين طلبا منه المساعدة , عن طريق سفرياته من والى البلاد بهدف نقل اموال مصدرها من قطر الى اسرائيل ومنها الى حركة حماس .


وجاء في الحكم الصادر بشأنه انه كان يخفي الاموال في مكان معين في البلاد بعد نقلها من تركيا , ويلتقط صورة للمكان الذي تم اخفاء المال فيه ثم يرسل الصور لعنصر حماس في تركيا والاخير يقوم بترتيب كيفية نقل المال الى حركة حماس .


وافيد ان المبالغ التي نقلها المتهم , خلال ال 4 مرات مختلفة , تراوحت بين 50  الى 100 الف يورو في كل سفرية , وفي المجمل نقل المتهم 300 الف يورو حتى تم اعتقاله في العام 2018 .




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