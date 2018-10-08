السجن, 3.5, سنوات, لرجل, اعمال, فحماوي, ادين, بنقل, 300, الف, يورو, من, تركيا, لحركة, حماس, عن, طريق, اسرائيل,

حكمت المحكمة المركزية في القدس , على المواطن ضرغام جبارين من ام الفحم بالسجن 3.5 سنوات , وسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة 20 الف شيكل , اضافة الى مصادرة 560 الف شيكل لصالح الدولة , وذلك بعد ادانته بالاتصال بعميل اجنبي , تقديم خدمة لتنظيم ارهابي , وذلك بعد ان التقى المتهم مع عناصر من حركة حماس في تركيا ونقل لهم الى البلاد مبلغا من المال يقدر بمئات الاف اليورو , حيث تم اصدار حكم على المتهم بعد ان صادقت المحكمة على صفقة من النيابة العامة .

وافيد انه وفقا للحكم الصادر من المحكمة فان المتهم وهو رجل اعمال يدير في السنوات الاخيرة اعمالا في تركيا , التقى في العام 2016 عنصرين من حماس (زاهر جبارين , وسلامة مرعي) واللذين طلبا منه المساعدة , عن طريق سفرياته من والى البلاد بهدف نقل اموال مصدرها من قطر الى اسرائيل ومنها الى حركة حماس .وجاء في الحكم الصادر بشأنه انه كان يخفي الاموال في مكان معين في البلاد بعد نقلها من تركيا , ويلتقط صورة للمكان الذي تم اخفاء المال فيه ثم يرسل الصور لعنصر حماس في تركيا والاخير يقوم بترتيب كيفية نقل المال الى حركة حماس .وافيد ان المبالغ التي نقلها المتهم , خلال ال 4 مرات مختلفة , تراوحت بين 50 الى 100 الف يورو في كل سفرية , وفي المجمل نقل المتهم 300 الف يورو حتى تم اعتقاله في العام 2018 .