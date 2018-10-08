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بأجواء إحتفالية - انتظام الدراسة في ثانوية جلجولية اليوم بعد عقد راية الصلح بين الطلاب المتخاصمين وأهاليهم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



انتظمت صباح اليوم الاثنين الدراسة في المدرسة الثانوية في جلجولية وسط حضور الطلاب والطاقم التدريسي بشكل عادي دون مشاكل تذكر .

وجاء قرار فك الاضراب والعودة الى مقاعد الدراسة , ليلة ام سالاحد بعد اتمام الصلح بين الطلاب .

واقيم اللقاء افي ساحة مسجد الروضة في جلجولية حيث تم عقد راية الصلح بين طلاب ثانوية جلجولية الذين كانوا ضالعين في الشجار الذي حصل  الاسبوع الماضي وأسفر عن إصابة 6 منهم بجراح نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد حضر مراسيم الصلح جماهير غفيرة من أهالي جلجولية وأعضاء لجنة الصلح وعلى رأسهم فائق عودة رئيس المجلس المحلي والشيخ  جابر جابر ولفيف كبير من وجهاء العائلات من القرية .


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