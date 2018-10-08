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هكذا تم استقبال ملكة جمال لبنان في بلدتها - فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حفل ضخم أقامته بلدية تنورين من أجل تكريم ابنة البلدة وملكة جمال لبنان مايا شوقي رعيدي ، استقبلها الأهالي بطريقة مميزة، حيث وصلت على متن سيارة مكشوفة ومزينة بالورود ودخولها على وقع أغنية "للصبية الملكة تاج وصولجان".


وحينما اعتلت المسرح جلست رعيدي على كرسي مزين بالأزهار البيضاء، ليتم افتتاح التكريم بالنشيد الوطني اللبناني بحضور العديد من الشخصيات.


بدورها أعربت مايا عن فرحتها لوجودها بين أهلها وفي بلدتها، مشيرة في حديثها إلى أنها تعلمت من أهلها وفي مدرستها وجامعتها أن الملكة الحقيقية هي ملكة القيم والاخلاق.




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