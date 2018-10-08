زوجان, من, الجديدة, المكر, يرزقان, بابنهما, البكر, بعد, 14, عاما, انتظار,

بعد انتظار دام 14 عاما ، الزوجان حمادي وخضرا هندي من الجديدة المكر - عكا يرزقان بمولودهما عبد العزيز .وعبر الوالد عن فرحته العارمة بما وهبه الله , شاكرا الطاقم الطبي , متمنيا من الله ان يمن على الناس اجمعين بنعمة الاطفال وان لا يحرمها لاحد .وقد احتفلت العائلة بهذه المناسبة في اجواء رائعة وسط مشاركة جميع افراد العائلة والاقرباء .

تابعونــا

اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة 2018-12-29 | 11:34:22 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن رجل يبلغ من العمر 48 عاماً من...

اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة 2018-12-29 | 11:28:27 نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 30 عاماً اثر...

استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدا 2018-12-29 | 07:41:23 توقع الراصد الجوي أن تبقى درجات الحرارة اليوم السبت دون معدلاتها لمثل هذا الوقت...

مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب 2018-12-28 | 19:52:51 لقي إبراهيم الرميلات (40 عاما) من قرية تل عراد في النقب مصرعه اليوم الجمعة بحادث...

رغم الامطار- طبريا تحتاج 6 متر مياه 2018-12-28 | 19:07:18 ارتفع منسوب بحيرة طبريا، خلال الليلة الماضية بنحو 2 سم، وفي المجمل 4 سم خلال...

شهيد و6 اصابات على حدود غزة 2018-12-28 | 19:06:10 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، استشهاد مواطن واصابة 6 برصاص الجيش...

تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية مقتل شادية مصراتي بالرملة 2018-12-28 | 17:35:54 مددت محكمة الصلح في بيتح تكفا اليوم الجمعة فترة اعتقال شابين 36 و 34 عاما من الرملة...

اجتماع طارئ للمجلس البلدي في ام الفحم عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق النار 2018-12-28 | 16:40:28 التأم المجلس البلدي في ام الفحم، ، بشكل عاجل وطارئ عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق...

قتيل 40 عاما بحادث طرق على شارع 232 في النقب 2018-12-28 | 16:33:19 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، أنّه:"تلقت الشرطة...