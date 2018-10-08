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زوجان من الجديدة المكر يرزقان بابنهما البكر بعد 14 عاما انتظار



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




 بعد انتظار دام 14 عاما ،  الزوجان حمادي وخضرا  هندي  من الجديدة المكر - عكا يرزقان بمولودهما عبد العزيز .


وعبر الوالد عن فرحته العارمة بما وهبه الله , شاكرا الطاقم الطبي , متمنيا من الله ان يمن على الناس اجمعين بنعمة الاطفال وان لا يحرمها لاحد .


وقد احتفلت العائلة بهذه المناسبة في اجواء رائعة وسط مشاركة جميع افراد العائلة والاقرباء .




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