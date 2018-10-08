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اعترافات مثيرة في صالح كريستيانو رونالدو بقضية الاغتصاب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، أوقاتا صعبة للغاية، بعد اتهام سيدة امريكية له باغتصابها عام 2009، واتخاذ الشرطة الإجراءات اللازمة لفتح التحقيقات في القضية.



ووفقا لـ”سكاي نيوز”، ففي تطور من شأنه أن يصب في مصلحة كريستيانو رونالدو في هذه القضية، فقد كشفت تقارير صحفية بريطانية النقاب عن اعتراف أدلت به سيدة اتهمت نجم يوفنتوس الإيطالي باغتصابها عام 2005 في لندن، أي حادث آخر قبل القضية بـ 4 أعوام.


وخلال اتهام امرأة أمريكية لكريستيانو رونالدو في حادث عام 2009، طفت على سطح الأحداث واقعة أقدم تخص اللاعب تسبقها بأربعة أعوام، وفي واقعة الاغتصاب المزعومة التي تعود إلى الثاني من أكتوبر عام 2005، في فندق ساندرسون الفاخر بالعاصمة البريطانية، ادعت سيدتان أن رونالدو وصديقه اعتديا عليهما جنسيا.


وقتها تم استدعاء رونالدو ورجل آخر في الثلاثينات من عمره للاستجواب من قبل الشرطة، وأنكر رونالدو نجم مانشستر يونايتد الشاب وقتها تورطه في الاغتصاب، وأغلقت القضية بسبب نقص الأدلة.


صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أعادت فتح القضية مؤخرا، بتصريح من سائق سيارة أجرة أقل المدعية بعد الواقعة التي زعمت أن رونالدو اغتصبها خلالها.. وقال إن السيدة اعترفت له بأنها كانت “سعيدة ومنتشية” بعد لقاء اللاعب، وأن السيدة صاحبة الادعاء كانت تضحك وسعيدة بعد مغادرة الفندق، وقالت إنه كان رائعا.


السائق أضاف: كانت في منتهى السعادة حتى إنها أخبرتني باسم ابنها المستقبلي الذي ستنجبه من رونالدو، وبعد أيام سمعت أنها أخبرت الشرطة أن رونالدو اغتصبها.. أصبت بصدمة وحيرة.


رونالدو قال وقتها في بيان: تم إبلاغي أن تحقيق الشرطة أغلق ولن تتخذ أي إجراءات ضدي فيما يتعلق بالادعاءات، دفعت ببراءتي من أي خطأ وأنا سعيد أن الأمر انتهى حتى يمكنني التركيز على اللعب لمانشستر يونايتد.


القضية تضاف إلى الاتهام الأخير، الذي وجهته قبل أيام الأمريكية كاثرين مايورغا للاعب يوفنتوس الإيطالي، باغتصابها عام 2009 في فندق بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.




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