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رامبام: فتاة قامت بتدخين الأرجيلة وتلقت علاج خلايا الضغط



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يقضي العديد من المراهقين أوقاتهم مع أصدقائهم في تدخين النرجيلة، إلّا أن هذا الفعل الذي لا يُنظر إليه على أنّه ضار عادةً، يحمل الكثير من المخاطر الصّحية، أكثر من تدخين السجائر العادية. في الأسبوع الماضي وصلت لطوارئ "رامبام" فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عاما والتي عانت من ازدياد كبير في مستويات مادّة سامّة تسمى كربوكسي- هيموجلوبين (وهو مركب من أول أكسيد الكربون والهيموجلوبين- الذي ينقل الأوكسجين في خلايا الدم الحمراء).


"دخنت الفتاة النرجيلة مع صديقاتها ومن ثمّ فقدت وعيها في بيتها"، كما قال البروفيسور رام فايس، مدير قسم الأطفال 'أ' و 'ب' في مستشفى "روث" للأطفال في رامبام، وأضاف: " تمّ نقلها إلى رامبام بسيارة الإسعاف، وبعد وصولها تلقت علاجا بخلايا الضغط. بعد يوم واحد تحسنت حالتها وتمّ إخراجها من المشفى".


تقول البروفيسور ليا بنتور، مديرة معهد رئة الأطفال في مستشفى روث للأطفال في "رامبام": "تبدو النرجيلة عادية ولكنّها ضارة للغاية، في دراسات سابقة أجريناها في رامبام أثبتنا خطورة تدخين النرجيلة وماهية الأضرار التي قد تسببها للمدخنين. من الممكن تشخيص ضرر بوظيفة الرئة بشكل ملحوظ بعد نصف ساعة من تدخين النرجيلة فقط، زيادة ضغط الدم والنبض، ونقص في تأكسج الدم. بالرغم من أنه من الصعب الوقوف على ذلك، إلا أن وجبة واحدة من النرجيلة تحتوي على كمية نيكوتين المساوية لتلك الموجودة في عشرة سجائر، وكمية سموم المساوية لتلك الموجودة في مائة سيجارة".


كما وأنه، وفقا لأقوال البروفيسورة بنتور، فإن الاستخدام المتزايد للنرجيلة بين المراهقين يشكل خطرًا حقيقيّا: " نحن نواجه العديد من هذه الحالات كل عام والتي تتطلب علاجا بواسطة خلايا الضغط. قبل شهر واحد فقط قمنا بعلاج مثل هذه الحالة، وكانت هناك حالات أكثر خطورة كذلك. يجب على الآباء النظر في هذه المسألة وفهم خطورتها".


أكثر من تدخين السجائر، إن تدخين النرجيلة، يسبب في زيادة مستويات كربوكسي- هيموجلوبين عندما يتحد أول أكسيد الكربون مع الهيموجلوبين الموجود بخلايا الدم الحمراء وبالتالي يضرّ بنقل الأكسجين بالدم. "عند ازدياد مستويات هذه المادة يمكن أن يسبب العديد من الظواهر المختلفة والخطيرة"، كما شرح البوفيسور يديديا بنتور، مدير قسم الصيدلة وعلم السموم السريري والمركز الوطني لحالات التسمم في رامبام، "فقدان الوعي، نوبات، تلف الأعصاب، وتلف عضلة القلب وغيرها. كلما استمرّ زمن التدخين كلما اعتبر المزيد من الناس من فئة المدخنين، كلما كان مكان التدخين أصغر، وكلما أصبح الاستنشاق والنفس أعمق، كلما ازداد أول أكسيد الكربون في الدم، ومعه خطر حصول ضرر. يجب أن نتذكر أن كمية النيكوتين أكثر في تدخين النرجيلة، وهو أمر الذي يزيد الخطر. هذه الظاهرة الاجتماعية التي يجلس فيها مجموعة أشخاص في مكان ضيق لساعات، يقومون بالتدخين، وامتصاص المواد السامة في الدخان، هي أمر خطير بالتأكيد. في الأشهر القليلة الماضية قمنا بعلاج بخلايا الضغط لثلاثة مصابين الذين عانوا من فقدان الوعي أو النوبات بعد تدخين النرجيلة".


وفقا للخبراء، إن علاج خلايا الضغط يشمل استنشاق الأكسجين النظيف بتركيز المساوي لذلك عند الغوص إلى عمق 18 متر. يسمح التركيز العالي للأكسجين في الدم بهذه الطريقة بإزالة أول أكسيد الكربون بشكل سريع من الجسم، وبالتالي معالجة الضرر الذي وقع في الحال ومنع أضرار مستقبلية. "الفتاة التي تلقت علاجها في رامبام ستكون بخير بعد العلاج الذي تلقته"، اختتم البروفيسور بنتور، "بشرط ألّا تدخّن النرجيلة مرة أخرى".




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