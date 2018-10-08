تسونامي, إندونيسيا, يخلف, 2000, قتيل, والاف, المفقودين,

كلمات متعلقةتسونامي, إندونيسيا, يخلف, 2000, قتيل, والاف, المفقودين,
بعد شهور من حصوله على لقب أكبر معمر في العالم، توفي الياباني ماسازو نوناكا...
كشف طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية...
أعلن مركز التحكم العسكري الروسي في سوريا، الاثنين، أن الضربات التي شنها الجيش...
جاء في دراسة أجرتها منظمة Oxfam الخيرية الدولية، أن عدد أغنى الأثرياء في العالم قد...
أعلنت قناة لبنانية أن أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله سيخرج عن صمته ليطل...
شن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، غارات داخل الأراضي السورية ضد أهداف عسكرية تابعة...
توفي بريطانيان بعد إصابة فطرية مرتبطة بفضلات الحمام في إحدى مستشفيات المملكة...
تعليقا على الغارة الجوية المنسوبة لإسرائيل في سوريا، أكد رئيس الوزراء بنيامين...
تصدت الدفاعات الجوية السورية ظهر الأحد، لغارات إسرائيلية على المنطقة الجنوبية،...
أعلن البيت الأبيض عن عقد قمة جديدة تجمع الرئيس دونالد ترامب بنظيره زعيم كوريا...