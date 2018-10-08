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تسونامي إندونيسيا يخلف 2000 قتيل والاف المفقودين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت السلطات المحلية الإندونيسية الاثنين أن حصيلة الزلزال الذي أعقبه موجات تسونامي في جزيرة سولاويسي الأسبوع الماضي بلغت نحو ألفي قتيل متوقعة ارتفاع الحصيلة بشكل إضافي لأن آلاف الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.



وأعلن الناطق باسم الجيش محمد توهير أنه تم العثور على 1944 جثة في مدينة بالو وضواحيها التي ضربها زلزال بقوة 7.5 درجة تبعته أمواج قوية في 28 أيلول/سبتمبر.


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول العسكري قوله إن "هذا الرقم يمكن أن يرتفع أكثر لأنه لم نتلق بعد الأمر بوقف أعمال البحث عن جثث".


وتخشى السلطات أن يكون هناك نحو خمسة آلاف مفقود، يحتمل أنهم تحت الأنقاض، ولم يعد هناك أمل بالعثور على ناجين فيما تتركز الجهود حاليا على انتشال الجثث وتعدادها.


وتفكر الحكومة بجعل بلدتين قرب بالو، هما بيتوبو وبالاروا، دمرتا من جراء الكارثة مقبرة جماعية وتركهما على حالهما.




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