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إنطلاق فعاليات مشروع " نربي للقيم" في الثانوية الشاملة كفر قاسم



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مع بداية العام الدراسي الحالي تجددت فعاليات المشروع المميز : " نربي للقيم " والذي مرر في كافة مدارس كفر قاسم السنة الماضية وانطلق مع بداية السنة الدراسية الحالية من جديد والذي تتبناه جمعية نساء من أجل المجتمع ( منتدى المرأة المسلمة).


هذا المشروع هو مشروع سنوي يمرر عن طريق لقاءات شهريه في المدارس الابتدائية الإعدادية والثانوية في المدينة بالتنسيق مع قسم المعارف في البلدية ومدراء المدارس. 

حيث استقبلت المدرسة الشاملة في كفر قاسم صباح اليوم الخميس الموافق4/10/2018 طاقم المرشدات المتطوعات في الجمعية ، واللاتي قمن بتقديم ندوة تربوية في صفوف العاشر مررت من خلالها قيمة هذا الشهر وهي بعنوان:"الرقابة الذاتية والخوف الله".


وقد تخلل اللقاء فعاليات وعرض بوربوينت وقصص تم ربطها بالواقع بحيث تساهم في رفع الوعي لدى الطلاب والطالبات وتحيي فيهم قيمة الرقابة في وقت ساد فيه الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكات الانترنت وغاب فيه التوجيه الممنهج .


وما ميز اللقاء تفاعل الطلاب خلال الفعاليات عند منحهم مساحة كافية للتعبير عن رأيهم باسلوب حواري حضاري رائع.


الجدير بالذكر ان هذا المشروع يلاقي اقبالاً واسعاً وتفاعلاً من الطلاب والمعلمين على حد سواء في كافة المدارس لما فيه من فوائد جمة في شتى الجوانب خاصة التربوية والدينية .




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