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كوريا الشمالية: ترامب وكيم يلتقيان قريباً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قررت الولايات المتحدة، وكوريا الشمالية، عقد قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في الفترة القريبة المقبلة، بحسب ما أوردته رئاسة كوريا الجنوبية.



وعقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، صباح الأحد، مباحثات استمرت ساعتين مع كيم في بيونغ يانغ أعقبها غداء، قبل أن ينتقل بومبيو إلى سول.


وقالت رئاسة كوريا الجنوبية في بيان، الأحد، إن بومبيو قال "إنه اتفق مع كيم على عقد ثاني قمة أمريكية كورية شمالية في أقرب وقت"، رغم عدم الاتفاق على موعد أو مكان اللقاء حتى الآن.


وتابعت الرئاسة الكورية الجنوبية أن بومبيو وكيم ناقشا "خطوات نزع الأسلحة النووية التي ستتخذها كوريا الشمالية ودور الحكومة الأمريكية" في ذلك، بالإضافة "للإجراءات المقابلة" التي ستتخذها واشنطن.




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