بعد, أيام, عصيبة, شهدتها, البلدة.., فرح, ودموع, خلال, تصالح, عائلات, جلجولية,

وقعت العائلات المتخاصمة في بلدة جلجولية بمنطقة المثلث، مساء اليوم الاحد، مراسيم صلح، لانهاء كافة الخلافات بينها لإعادة العلاقات الطيبة بين الجميع ووضع حد لأعمال العنف التي طالت ثانوية دار التربية والتعليم والمعلمين.

وشهدت عملية الصلح، أجواء من الفرح والبكاء بعد أيام عصيبة شهدتها مدارس البلدة، حيث تعرض عدد من الطلبة لعمليات طعن من قبل زملائهم، كما تم الاعتداء على مركبات معلمين في مدارس البلدة، وإطلاق النار عليها من قبل مجهولين.وكان العشرات من أهالي البلدة شاركوا ، أمس السبت، في مسيرة لنبذ العنف ودعوا للحوار والتسامح. ورفع المشاركون بالمسيرة شعارات تندد بمظاهرات العنف، ولافتات تدعو لاعتماد لغة الحوار وتعزيز ثقافة التسامح، وطالبوا الجميع في القرية كل من موقعه تحمل المسؤولية والعمل من أجل اجتثاث آفة العنف من المدارس.