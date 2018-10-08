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واشنطن تصادق على قانون يسمح بمطالبة السلطة بتعويضات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صادقت الولايات المتحدة، على قانون جديد يتيح للمواطنين الأمريكيين الذين "اصيبوا أو لحقتهم اضرارا أو قتل أحد أقاربهم في عمليات" ان يقدموا شكوى ضد أي دولة او منظمة تحصل على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة.



وذكر تلفزيون "I 24" الإسرائيلي، ان الكونغرس الأمريكي أقر هذا القانون نهاية شهر أيلول/سبتمبر، ووافق عليه الرئيس ترامب، الأربعاء الماضي.


والقانون الجديد يجعل السلطة الفلسطينية معرضة لتقديم دعاوي ضدها في المحاكم الامريكية تتعلق بعمليات نفذت خلال عشرات السنوات الأخيرة، وحتى تتجنب السلطة هذا القانون، يمكن ان تتخلى عن الدعم الأمريكي لعناصرها الأمنية/ فيما يستثني القانون المساعدات التي تقدم الى إسرائيل.




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