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الفلسطينية نور تنجح بنقل المطبخ العربي من سوريا إلى ألمانيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استطاعت اللاجئة الفلسطينية السورية نور موعد، التي فرت من جحيم الحرب في سوريا إلى ألمانيا بحثاً عن حياة مستقرة أمنة، تحقيق النجاح والاندماج في مجتمع بعيد عن عاداتها وتقاليدها، لم تكتف بذلك بل نقلت عادات وتراث بلادها إلى هذا المجتمع الألماني.



تقول نور "بعد أن قدمنا إلى ألمانيا قامت دائرة الهجرة بفرزنا أنا وعائلتي إلى قرية  Buldern شمالي الراين، في البداية شعرت باضطراب وعدم ارتياح بسبب فرزنا إلى بلدة جل سكانها من الألمان وكنت اتمنى أن أكون بين أبناء جلدتي"، مضيفة "إلا أن ذلك الشعور تلاشى عندما وجدنا دعماً وعطفاً من قبل جميع السكان، الذين مدوا لنا يد المساعدة والعون في أشياء كثيرة، لذلك قررت عائلتي استضافة الجيران في منزلنا وتقديم الطعام والحلويات العربية لهم كرد للجميل الذي صنعوه معنا، فلاقى الطعام إعجابهم، حتى أنّهم شجّعوني على المشاركة في مهرجانات القرية الدوريّة"، منوهة إلى أنها أصبحت تشارك بجناح صغير في المناسبات و الأعياد و المهرجانات التي تقام في القرية بشكل دوري.


يشار إلى أن العديد من  اللاجئين الفلسطينيين استطاعوا الاندماج بالمجتمعات الغربية بفترة زمنية قصيرة وتحقيق العديد من النجاحات في بلدان الشتات الجديد.




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