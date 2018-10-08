تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 22:55:11 سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد |  2018-12-20 23:00:10 المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح |  2018-12-20 23:17:22 لقاء فلسطيني اسرائيلي بالقدس |  2018-12-20 22:55:27 وفاة الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه اثر اطلاق نار قرب مجيدو |  2018-12-20 20:00:42 في براثن الحاسوب |  2018-12-20 20:00:41 موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة |  2018-12-20 20:00:29 قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية |  2018-12-20 18:20:04 مشروب سحري يكافح السرطان |  2018-12-20 18:18:28 برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة |  2018-12-20 18:13:44 ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط |  2018-12-20 18:08:01 المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن |  2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |  2018-12-20 15:35:08 عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! |  2018-12-20 15:30:02 دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس اليوم الاثنين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يكون غائماً جزئياً معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ،ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



بينما يكون وم الثلاثاء غائماً جزئياً معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


 يوم الأربعاء، يكون غائماً جزئياً معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.




كلمات متعلقة

الطقس, اليوم, الاثنين:, انخفاض, طفيف, على, درجات, الحرارة,

تابعونــا

المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح 2018-12-20 | 23:00:10

تم تنظيم برنامج الخيمة والفعاليات المرافقة لها باشراف وحدة المجتمع والشبيبة...

وفاة الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه اثر اطلاق نار قرب مجيدو وفاة الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه اثر اطلاق نار قرب مجيدو 2018-12-20 | 22:55:27

توفي مساء اليوم الخميس الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه الخطيرة بحادثة اطلاق...

المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن 2018-12-20 | 18:08:01

اختتم المركز العربي للتخطيط البديل اعمال مؤتمره الثامن عشر حول قضايا الأرض...

كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار 2018-12-20 | 16:02:23

قدم طاقم حيان الطبي عصر اليوم الخميس العلاج لشاب من ابو سنان يبلغ من العمر 24 عاما...

فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام 2018-12-20 | 13:54:41

انتهت قبل قليل في المحكمة المركزية في حيفا جلسة النظر في الاستئناف الذي قدمه علي...

هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار 2018-12-20 | 13:33:31

أقدمت جرافات تابعة لوزارة الداخلية معززة بقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة ,...

اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس 2018-12-20 | 13:20:21

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قامت الشرطة...

ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد 2018-12-20 | 13:08:39

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: وصل يوم الخميس 13/12/18...

لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت 2018-12-20 | 12:54:41

أعلنت لجنة التنسيق العليا للحج والعمرة لمسلمي ال 48 اليوم الخميس ان رحلات الحج...

مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل 2018-12-20 | 12:08:28

اعلن اليوم الخميس انه ابتداء من يوم 1/1/2019 سيحظر التعامل بالمال النقدي (كاش) في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المسدارس الاهلية المسيحية تعيين لجنة مسؤولة فحص احتياجات وزارة المعارف اطار اتفاق الطرفين شبهات لحدث أمني في منطقة بئر السبع الجنوب استنفار الشرطة الوحدات الخاصة سخنين تلاقي بيتار القدس السبت ستاد الدوحة مباراة ابنءا فريق بدون جمهور بيتارحسن يوسف قيادي حماس رام الله اعتقال توثيق عملية الجيش الاسرائيلي شارع عابر اسرائيل مدينة رهط يربط البدء باعمال تنفيذ شق ميزانية 35 مليون شيكلقائد لواء الشمال شرطة زيارة عرابة دير حنا مدينة قرية عنف مشاكل زيارة تفقدية مغربيةتحدثشاركتمسابقةغناءدافويسطالب جامعي معلم بديل تخابر تل السبع الجهاد الاسلامي النقب تخابر نشطاء اعتقال الاردن شاب حنان ابو الفية تجميل عملية مستشفى وفاة الخضيرة احتراق سيارة شفاعمرو النيران المركبة الشرطة تحقق يتظاهرون طمرة طلاب ثانوية الاقصى القدس البيان مصرع محمد احمد . أسدي طفلين نسيا ساعات داخل سيارة النقب القسوم قرية الجنوب السيد دير الاسد والدهما قرية حورة متوسطة اصابة فتاة قاصر ام الفحم اطلاق نار رصاصة قدمها تحقيق شرطة حريق بيت الزرازير قرية اطفاء الناصرة اخماد نار شب الشرطة اضرار فريدة اغبارية ام الفحم مصرع شابة حادث طرق مروع شارع 6
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com