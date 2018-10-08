الطقس, اليوم, الاثنين:, انخفاض, طفيف, على, درجات, الحرارة,

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تم تنظيم برنامج الخيمة والفعاليات المرافقة لها باشراف وحدة المجتمع والشبيبة...
توفي مساء اليوم الخميس الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه الخطيرة بحادثة اطلاق...
اختتم المركز العربي للتخطيط البديل اعمال مؤتمره الثامن عشر حول قضايا الأرض...
قدم طاقم حيان الطبي عصر اليوم الخميس العلاج لشاب من ابو سنان يبلغ من العمر 24 عاما...
انتهت قبل قليل في المحكمة المركزية في حيفا جلسة النظر في الاستئناف الذي قدمه علي...
أقدمت جرافات تابعة لوزارة الداخلية معززة بقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة ,...
جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قامت الشرطة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: وصل يوم الخميس 13/12/18...
أعلنت لجنة التنسيق العليا للحج والعمرة لمسلمي ال 48 اليوم الخميس ان رحلات الحج...
اعلن اليوم الخميس انه ابتداء من يوم 1/1/2019 سيحظر التعامل بالمال النقدي (كاش) في...