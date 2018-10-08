بستان, المرج:, مرشحو, الرئاسة, يوقعون, على, ميثاق, شرف,

وقع مرشحو الرئاسة في انتخابات المجلس الإقليمي بستان المرج مساء اليوم على ميثاق شرف بينهم لخوض المنافسة بروح التآخي والاحترام المتبادل .

التوقيع على ميثاق الشرف جاء بمبادرة ودعوة من الحاج خالد سالم زعبي (أبو سائد) في بيته بقرية سولم، وكان بحضور عدد من الشهود من سكان القرى المجاورة والناصرة.المرشحون، أحمد زعبي (أبو ياسر) رئيس المجلس الحالي، عبد الكريم زعبي (أبو نائل) وهو قائم بأعمال ونائب رئيس المجلس الحالي ، عبد الرحمن زعبي (أبو حسن) وإسماعيل زعبي (أبو العبد)، وقعوا على الميثاق وسط أجواء بهيجة طيبّة، وقد شكروا الحاج أبو سائد على هذه المبادرة مؤكدين على الأجواء بشكل عام إيجابية وطيبة في قرى بستان المرج، وهذا الميثاق الذي وقعوا عليه هو تأكيد على هذا الأمر.