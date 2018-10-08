العثور, على, جثة, بعد, اخماد, حريق, قرب, ملعب, طبريا,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: صباح اليوم الاثنين ، قرب ملعب كرة قدم في مدينة طبريا ، بعد إخماد حريق، في منطقة مفتوحة تم العثور على جثة شخص.

محققو الشرطة يعملون في المكان، ويجمعون الأدلة والبينات.حتى الإن هوية الشخص وملابسات الحادث ما زالت غير واضحة