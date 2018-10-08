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العثور على جثة بعد اخماد حريق قرب ملعب طبريا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: صباح اليوم الاثنين ، قرب ملعب كرة قدم في مدينة طبريا ، بعد إخماد  حريق، في منطقة مفتوحة تم العثور على جثة  شخص.


محققو الشرطة يعملون في المكان،  ويجمعون الأدلة والبينات.

حتى الإن هوية الشخص وملابسات الحادث ما زالت غير واضحة





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