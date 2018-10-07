خطأ, شائع, يرتكبه, مرضى, السكري, يضر, بفعالية, الإنسولين,

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توصل علماء جامعة برمنغهام إلى سبب ظهور وملاحظة وجود الطعام اللذيذ وغير الصحي في...
يلجأ الجميع في فصل الشتاء إلى الإكثار من المشروبات الساخنة، خاصة الحساء الساخن،...
لا يوجد أحد على الأرض، نساء أو رجال، لا يحلمون بالاحتفاظ بالشباب الدائم، لذا...
من يتوقع أن تحمل قشور البصل التي نتخلص منها يوميا فوائد تفوق في تركيزها فوائد...
حذر خبراء من أن الشعور بالتعب والاكتئاب عند الاستيقاظ يمكن أن يكون علامة مبكرة...
كشف ماكميلان كريس ستيل، العالم في مركز أمراض الأورام في لندن، 7 أعراض رئيسية يجب...
قد نظن أن الشعور بالألم يأتي بطريقة واحدة لكل الناس، غير أن دراسة علمية حديثة تكشف...
يوصي الأطباء بتناول الأسماك ما بين مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا للحصول على فوائدها...
إن كنت غير مهتم باتباع أسلوب حياة صحي يقلل من حجم الدهون على بطنك وحول خصرك، فإليك...
يتميز الجزر بخصائص صحية كبيرة تعود بالنفع على جسم الإنسان، لذلك ينصح خبراء...