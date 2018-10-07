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دخيل حامد:نؤيد وندعم قرار اعلان نزاع العمل الذي أعلنته الهستدروت



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عقدت قيادة الهستدروت اجتماعا طارئا لها يوم الاحد 7.10.2018 في مبنى اللجنة التنفيذية للهستدروت بتل ابيب , وذلك للمصادقة على نزاع عمل بسبب ارتفاع وتيرة حوادث العمل القاتلة في فرع البناء , وقدم رئيس الهستدروت  آفي نيسنكورن بيانا وقال لقد تمت الدعوة لهذا الاجتماع الطارئ من اجل الاعلان عن نزاع عمل احتجاجا على ارتفاع وكثرة حوادث العمل القاتلة وبالاخص في فرع البناء , حيث تسود في هذا الفرع فوضى عارمة ولا يتم العمل بموجب القوانين والانظمة وذلك في ظل غياب المراقبة على ورشات البناء ,وتتلخص مطالبنا بما يلي :-


1.تبني المقاييس والمعايير الأوروبية بخصوص بناء السقايل الآمنة في ورشات البناء والتي تشمل شبكة تمنع سقوط العامل من ارتفاع .

 
2.الاهتمام باعطاء الارشاد والتوعية للعمال الذين يعملون على ارتفاع اكثر من 3 أمتار , مع ضمان وسائل الوقاية اللازمة كالخوذة الخاصة وعدة ربط ملائمة .
 
3.الاهتمام بعمل ووضع الرافعات وذلك من خلال وجود جسم مختص يعنى بالرافعات وفحصها والمصادقة على صلاحيتها وذلك قبل مباشرتها العمل بورشات البناء .

4.وضع حد للفوضى السائدة في فرع الرافعات وبالاخص الرخص المزورة والمزيفة الموجودة بحوزة عدد من مشغلي الرافعات الامر الذي يشكل خطرا على حياة العمال والمارة وللتذكير منذ بداية السنة ونتيجة لسقوط رافعة وسقوط أجسام ثقيلة من رافعات دفع ثمنا لحياته 2 من المارة قرب ورشات العمل ,ومهمة الفحص والتأكد من صلاحية الرخص تقع على عاتق وزارة العمل والرفاة .
 
5.الحصول على المصادقات اللازمة بكل ما يتعلق بالامن والامان بورشات العمل وذلك قبل مباشرة العمل بها(وثيقة امان) وهذا اضعف الايمان .
 
6.هذا وسيكون نزاع العمل ساري المفعول لمدة 14 يوم وبعدها واذا لم تتجاوب الوزارات المعنية بالامر مع المطالب آنفة الذكر سيحدد موعد الاضراب ,وأضاف رئيس الهستدروت أننا سنستنفذ كل الاجراءات اللازمة وصولا الى الاضراب ,وأضاف أن نسبة حوادث العمل في اسرائيل هي مرتين ونصف أعلى مما هي عليه في الدول الاوروبية ولا يعقل أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه .
 
في نقاشه أعلن النقابي دخيل حامد عن تأييد كتلة الجبهة لقرار الاعلان عن نزاع عمل , وأضاف متسائلا كيف يعقل أن لا تتخذ اجراءات صارمة ضد شركة(الكترا للبناء) والتي سقط في ورشات العمل المختلفة التي تديرها هذه الشركة في ال3 سنوات الاخيرة 9 عمال بناء ولم يتم اغلاق ورشة عمل من ورشاتها ولم يقدم أحد للمحكمة وتم اغلاق كل الملفات التي فتحت ضد الشركة وغرمت الشركة بمبالغ تثير السخرية , وما زالت الشركة تدير عدة ورشات عمل , وغني عن القول أن سبب كثرة حوادث العمل تعود لأسباب سياسية واقتصادية حيث يريد حيتان رأس المال والمقاولين الكبار البناء بأسرع ما يمكن من وقت وبأرخص الاسعار ويتم التوفير بواسطة اختزال وسائل الأمن والأمان والنتيجة هي هذا العدد الهائل من حوادث العمل وسقوط العمال الأبرياء ضحايا لهذا السياسة . ومعظم الضحايا هم من الشرائح الفقيرة والمستضعفة , أمر اضافي آخر يجب معالجته فورا وبدون تأخير وهو زيادة عدد المفتشين على ورشات العمل وتحسين شروط وظروف عملهم وتأمين كل الوسائل اللازمة لتمكينهم من القيام بمهام عملهم وبما في ذلك تزويدهم بالسيارات وأن لا يتنقلوا بين الورشات المختلفة بالمواصلات العامة , مرة اخرى لا يعقل أن يكون 25 مفتش لأكثر 13200 ورشة بناء .
 
هذا وقد شارك في جلسة قيادة الهستدروت النقابي ماجد أبو يونس ,وقد سبق جلسة قيادة الهستدروت جلسة لرؤساء الكتل ولدائرة التنسيق العليا بالهستدروت وصودق فيها بالاجماع على الاعلان عن نزاع عمل على خلفية ارتفاع وتيرة حوادث العمل بفرع البناء في السنوات الاخيرة وبالاخص منذ بداية سنة 2018 وسيكون عنوان حملة نزاع العمل :-

"جئنا لنعمل وليس لنموت"

وستكون باللون الاحمر لما يحمل هذا اللون من دلالات نضالية .

هنا لابد من الاشارة الى أن كتلة الجبهة طرحت باستمرار ودون كلل او ملل موضوع حوادث العمل في كل جلسة من جلسات قيادة الهستدروت ,وبسبب هذه المطالبة المستمرة والمتواصلة تقرر مؤخرا اقامة لجنة الامان بالهستدروت برئاسة ميخائيل كوخافي وبعضوية كل  الكتل الممثلة بالهستدروت وجاء اليوم قرار الاعلان عن نزاع العمل والذي صودق عليه بالاجماع.
دخيل حامد:نؤيد وندعم قرار اعلان نزاع العمل الذي أعلنته الهستدروت




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