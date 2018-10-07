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الأسد: ما يجري في سوريا جزء من "صفقة القرن"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن ما يجري في سوريا لا يمكن فصله عما يتم تداوله بكثرة مؤخرا حول ما يسمى "صفقة القرن"، موضحا أن هذا الأمر قديم قدم القضية الفلسطينية، ولكنه تسارع مؤخرا بغية الاستفادة من خروج العديد من الدول من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.


وقال الأسد خلال اجتماع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم "إن ما شهدناه مؤخرا من هستيريا غربية قبل معركة إدلب، نابع من كونها تشكل أمرا مصيريا بالنسبة لهم، لأن انتصار السوريين فيها سيؤدي إلى فشل خططهم إزاء سوريا، وعودتها إلى الدولة السورية ستشكل خطرا كبيرا على مشروعهم في المنطقة، سواء كان مشروع "صفقة قرن" أو غيرها من الصفقات، بحسب وكالة "سانا" السورية".
الأسد: ما يجري في سوريا جزء من "صفقة القرن"




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