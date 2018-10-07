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وقفة احتجاجية لنساء كفركنا بعد الاعتداء على سيدة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



نظمت مجموعة نسائية في كفركنا مساء اليوم الاحد وقفة احتجاجية تم خلالها رفع شعارات منددة بالعنف منها "بكل قوتي استنكر العنف" ، "نستنكر الاعتداء الغاشم على النساء" ، ليس منا من يمارس العنف ، نطالب بإنزال اشد العقوبة بالمنحلين خلقيا ، النساء هم المجتمع والاعتداء عليهن جريمة كبرى وغيرها وذلك على خلفية الاعتداء على سيدة في البلدة صباح السبت .


وكانت قد اقدم مجهولون صباح السبت بالاعتداء على سيدة كانت داخل سيارة بالقرب من منطقة العين في كفركنا , حيث خرجوا وقاموا بضربها بواسطة عصا مما ادى الى اصابتها بجراح طفيفة .

الشرطة قامت باعتقال شابين بشبهة ضلوعهما بالحادث .




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