وقفة, احتجاجية, لنساء, كفركنا, بعد, الاعتداء, على, سيدة,

نظمت مجموعة نسائية في كفركنا مساء اليوم الاحد وقفة احتجاجية تم خلالها رفع شعارات منددة بالعنف منها "بكل قوتي استنكر العنف" ، "نستنكر الاعتداء الغاشم على النساء" ، ليس منا من يمارس العنف ، نطالب بإنزال اشد العقوبة بالمنحلين خلقيا ، النساء هم المجتمع والاعتداء عليهن جريمة كبرى وغيرها وذلك على خلفية الاعتداء على سيدة في البلدة صباح السبت .

وكانت قد اقدم مجهولون صباح السبت بالاعتداء على سيدة كانت داخل سيارة بالقرب من منطقة العين في كفركنا , حيث خرجوا وقاموا بضربها بواسطة عصا مما ادى الى اصابتها بجراح طفيفة .الشرطة قامت باعتقال شابين بشبهة ضلوعهما بالحادث .