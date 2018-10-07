نعش, لوبيتيجي, يخشى, مسمار, الكلاسيكو,

كشفت تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم الأحد، عن منح فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، جولين لوبيتيجي، مدرب الملكي، فرصة أخيرة بعد النتائج المخيبة للآمال في المباريات الأخيرة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن بيريز غاضب من النتائج الأخيرة للفريق، خاصة وأنه حقق نقطة واحدة من آخر 9 نقاط ممكنة في الدوري.وعلى الرغم من غضب بيريز من نتائج الفريق، إلا أنه قرر منح المدرب فرصة جديدة وطالبه بالهدوء، على الرغم من الأصوات التي تنادي بإقالته.وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن مباراة الكلاسيكو في الكامب نو، يوم 28 أكتوبر الجاري، ستكون حاسمة لمستقبل جولين لوبيتيجي كمدرب لريال مدريد.وقبل الكلاسيكو سيكون هناك مباراة أخرى في الدوري أمام ليفانتي بعد فترة التوقف الدولي القادمة، بينما سيواجه برشلونة إشبيلية في الكامب نو، بعد أن يواجه فالنسيا اليوم في الميستايا.وقد تكون الهزيمة في الكلاسيكو لريال مدريد، هي المسمار الأخير في نعش لوبيتيجي، مثلما حدث مع المدربين السابقين للملكي، رافائيل بينيتيز وبيرند شوستر من قبل.