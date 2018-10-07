تمديد, اعتقال, الناشط, رجا, اغبارية, حتى, يوم, الاثنين, المقبل,

مددت المحكمة اليوم الاحد تمديد اعتقال الناشط رجا اغبارية حتى يوم الاثنين 15-10-2018 , على أثر الادعاءات المبدئية والدستورية التي قدمت امامها من قبل طاقم الدفاع، والتي تحتاج لأسبوع لدراستها بحسب القاضية.

كما أكدت المحكمة على اقتناعها بأن قسم من المنشورات لم تكن دقيقة، لا بالترجمة ولا بالروح بعد أن عرض الدفاع، متمثلا بالمحامين حسن جبارين وربيع اغبارية من مركز عدالة، والمحامية أفنان اغبارية والمخامي عمر خمايسي، أمام المحكمة بينات من مادة التحقيق تؤكد أن المحققين كتبوا في مذكراتهم الداخلية أن قسما من الفيديوهات المنسوبة اليه غير واضحة الكلمات.وكانت قد قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام بحق الفحماوي رجا اغبارية القيادي في حركة ابناء البلد , وذلك بتهمة التحريض على "الارهاب" واظهار تضامن مع منظمة " ارهابية" .ويستدل مما جاء في لائحة الاتهام ان المتهم نشر اكثر من مرة عبر الفيسبوك خلال فترة الاشهر تموز 2017 حتى تموز 2018 منشورات من خلالها ابدلا تضامنه مع منظمة "ارهابية" وتصريحات ونداءات تحريض على العنف .