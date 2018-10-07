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خلاخيل باكورة أعمال الكاتبة دعاء زعبي -خطيب في معرض عمان الدولي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بدعوة من بيت الثقافة والفنون ومديرته د. هناء البوّاب، أقيمت مؤخراً أمسية أدبيّة ثقافيّة في العاصمة الأردنيّة عمّان، إحتفاءً بإصدار ابنة الناصرة الكاتبة دعاء زعبي- خطيب، باكورة أعمالها "خلاخيل".


 تمّ خلال الأمسية مناقشة الكتاب من قبل الناقد الأدبي أحمد الغمّاز، ومداخلة قدّمها الشّاعر مختار العالم، وقراءات نثرية وشعريّة قدّمتها الكاتبة على أنغام الموسيقى الأصيلة.

جمع هذا اللقاء كتّابًا وشعراء وإعلاميين من الأردن وباقي الوطن العربي، في أجواءٍ ثقافية حميميّة ومميّزة. كما قامت الكاتبة أيضًا بتوقيع كتابها في معرض عمّان الدّولي للكتاب يوم الأربعاء ٢٠١٨/١٠/٣ في أجواء جميلة مماثلة.




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