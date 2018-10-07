إِرجاء, الحسم, في, مناقصة, مهندس, بلدية, عرابة, إلى, ما, بعد, الانتخابات,

نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي، في لجم محاولة بلدية عرابة بعقد جلسة للجنة المناقصات بهدف الحسم في مناقصة لوظيفة مهندس البلدية وذلك بسبب تزامن موعد الجلسة مع فترة الانتخابات الراهنة.

هذا وكانت الجمعية قد أبرقت رسائل مستعجلة جدًا لبلدية عرابة ولعدة أطراف في وزارة الداخلية مطالبةً بإرجاء عقد جلسة لجنة المناقصات للحسم في مناقصة مهندس البلدية إلى ما بعد الانتخابات لمنع أي شكوك حول علاقة بين التعيين وبين اعتبارات انتخابية. هذا وعبّرت الجمعية في الرسائل عن امتعاضها من تصرف البلدية التي نشرت المناقصة منذ أشهر وامتنعت من الحسم بها حتى اليوم، وتساءلت عن ضرورة عقد الجلسة في هذا الموعد تحديداً.بعد إرسال الإخطارات وافق قائم مقام لواء الشمال على مطلب الجمعية وأمر البلدية بإرجاء جلسة لجنة المناقصات إلى ما بعد الانتخابات.أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "للأسف، بعض سلطاتنا المحلية تتصرف بشكل غريب ومستهجن إذ لا يوجد أي منطق، قانونيًا وعمليًا، بإشغال مناصب مركزية في هذه الفترة. نعتز بهذا الإنجاز الذي يهدف إلى الحفاظ على الفصل التام بين الدعاية الانتخابية وبين موارد الجمهور. إِرجاء الحسم في المناقصة إلى ما بعد الانتخابات سيزيل أي شكوك حول موضوعية التعيين ويضمن الحفاظ على ثقة الجمهور بالبلدية".