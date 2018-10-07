الناصرة, تفجع, بوفاة, طيب, الذكر, رائد, عادل, فاهوم,

بسم الله الرحمن الرحيم

يا ايتها النفس المطمئنة ، ارجعي لربك راضية مرضية ، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .آل فاهوم وآل ابو ناجي في الوطن والمهجر ، ينعون بمزيد من الحزن والأسى المأسوف شبابهالمرحوم رائد عادل فاهومعن عمر يناهز (٥٦ عاماً)، قضاها في اعمال البر والتقوىشقيق كل من الدكتور باسل وسفير فلسطين في تونس هايل والمهندس نادر .الذي وافته المنية يوم ٧-١٠-٢٠١٨ ووري جثمانه الطاهر في الناصرة .تقبل التعازي في الجامع الابيض من تاريخ ٨-١٠-٢٠١٨ في قاعة العمل والامل ، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءاً .