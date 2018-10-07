تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-16 13:41:03 استراليا- العثور على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من باقة الغربية وشبهات لجريمة قتل والشرطة تحقق |  2019-01-16 13:35:35 حضور واسع في أكبر برنامج تطريز فلسطيني في الناصرة |  2019-01-16 13:32:49 رئيس مجلس دير الاسد-الحديث عن هدم منزل عار عن الصحة |  2019-01-16 13:29:23 صور - القدس تستكمل استعداداتها لاستقبال العاصفة والثلوج |  2019-01-16 13:13:55 الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس |  2019-01-16 13:08:40 الدوري الإنجليزي "تحت التهديد".. و48 ساعة تحسم الأمر |  2019-01-16 13:02:36 الطّالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة تتأهّل للمرحلة النّهائيّة في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة |  2019-01-16 11:49:17 مصرع 8 مواطنين عرب بحوادث الطرق منذ بداية 2019 |  2019-01-16 11:44:33 فنان الخردة وسيم بقاعي من شعب يبدع في بناء مجسم لحصان من من الحديد والخردة مخلّفات وقطع السيارات المعطلة |  2019-01-16 11:38:48 الرملة - اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل عبدو شمشوم |  2019-01-16 11:35:47 "آلة حاسبة" تحدد النساء الأكثر عرضة لسرطان الثدي |  2019-01-16 11:28:18 "تحدي العشر سنوات" يجتاح مواقع التواصل |  2019-01-16 11:27:13 عيساوي فريج:" صفقة البرايمريز" اتفاق رضوخ وصفعة بوجه المحامين المظلومين |  2019-01-16 11:22:22 العاصفة تضرب.. سوريا والأردن ولبنان على "الجبهة الثلجية" |  2019-01-16 11:17:29 طليب ترد على مسؤولة اتهمتها بأنها قد تفجر الكونغرس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الناصرة تفجع بوفاة طيب الذكر رائد عادل فاهوم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بسم الله الرحمن الرحيم 


يا ايتها النفس المطمئنة ، ارجعي لربك راضية مرضية ، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .  

آل فاهوم وآل ابو ناجي في الوطن والمهجر ، ينعون بمزيد من الحزن والأسى المأسوف شبابه


 المرحوم رائد عادل فاهوم 

عن عمر يناهز (٥٦ عاماً)، قضاها في اعمال البر والتقوى 

شقيق كل من الدكتور باسل وسفير فلسطين في تونس هايل والمهندس نادر . 

الذي وافته المنية يوم ٧-١٠-٢٠١٨ ووري جثمانه الطاهر في الناصرة . 

تقبل التعازي في الجامع الابيض من تاريخ ٨-١٠-٢٠١٨ في قاعة العمل والامل ، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءاً .
الناصرة تفجع بوفاة طيب الذكر رائد عادل فاهوم




كلمات متعلقة

الناصرة, تفجع, بوفاة, طيب, الذكر, رائد, عادل, فاهوم,

تابعونــا

استراليا- العثور على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من باقة الغربية وشبهات لجريمة قتل والشرطة تحقق استراليا- العثور على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من باقة الغربية وشبهات لجريمة قتل والشرطة تحقق 2019-01-16 | 13:41:03

عثر اليوم الاربعاء على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من سكان مدينة باقة...

حضور واسع في أكبر برنامج تطريز فلسطيني في الناصرة حضور واسع في أكبر برنامج تطريز فلسطيني في الناصرة 2019-01-16 | 13:35:35

نظم يوم السبت 12.1.2019 برنامج التطريز الفلسطيني "ستي الها ثوب وشال"، بتنظيم دائرة...

رئيس مجلس دير الاسد-الحديث عن هدم منزل عار عن الصحة رئيس مجلس دير الاسد-الحديث عن هدم منزل عار عن الصحة 2019-01-16 | 13:32:49

جاء في بيان صادر عن احمد ذباح رئيس المجلس المحلي في قرية دير الاسد اليوم الاربعاء...

صور - القدس تستكمل استعداداتها لاستقبال العاصفة والثلوج صور - القدس تستكمل استعداداتها لاستقبال العاصفة والثلوج 2019-01-16 | 13:29:23

قررت بلدية القدس انهاء اليوم الدراسي اليوم في الساعة الثالثة من بعد الظهر. ويأتي...

الطّالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة تتأهّل للمرحلة النّهائيّة في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة الطّالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة تتأهّل للمرحلة النّهائيّة في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة 2019-01-16 | 13:02:36

شاركت الطالبة ندين سلامة التي تدرس في الصّفّ الثاني عشر في الكليّة الأرثوذكسيّة...

مصرع 8 مواطنين عرب بحوادث الطرق منذ بداية 2019 مصرع 8 مواطنين عرب بحوادث الطرق منذ بداية 2019 2019-01-16 | 11:49:17

بدأ عام 2019 قبل أقلّ من أسبوعين، وقد قُتل عشرة أشخاص في حوادث طرق خلال هذه الفترة...

فنان الخردة وسيم بقاعي من شعب يبدع في بناء مجسم لحصان من من الحديد والخردة مخلّفات وقطع السيارات المعطلة فنان الخردة وسيم بقاعي من شعب يبدع في بناء مجسم لحصان من من الحديد والخردة مخلّفات وقطع السيارات المعطلة 2019-01-16 | 11:44:33

قام فنان الخردة، الشاب وسيم بقاعي، من قرية شعب، مؤخرا بإنجاز تصميم ابداعي ومثير،...

الرملة - اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل عبدو شمشوم الرملة - اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل عبدو شمشوم 2019-01-16 | 11:38:48

اعتقلت الشرطة في الرملة الليلة الماضية شابا في الخامسة والعشرين من العمر بشبهة...

عيساوي فريج:" صفقة البرايمريز" اتفاق رضوخ وصفعة بوجه المحامين المظلومين عيساوي فريج:" صفقة البرايمريز" اتفاق رضوخ وصفعة بوجه المحامين المظلومين 2019-01-16 | 11:27:13

عقب رئيس لوبي المتدربين بالكنيست ومقدم قانون نقابة المحاماة" علامة الاجتياز"...

العاصفة تضرب.. سوريا والأردن ولبنان على "الجبهة الثلجية" العاصفة تضرب.. سوريا والأردن ولبنان على "الجبهة الثلجية" 2019-01-16 | 11:22:22

توقعت دوائر الأرصاد الجوية في دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط تساقط الثلوج على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طعن شابين بالغة الخطورة قلنسوة اصابة شرطة شجار جنائية اسعاف علاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيلشركة الطيران العال الزام محكمة تعويض مسافرين عربيين 15 الف شيكل تفتيش امني محطة القطار الخفيف القدس شاب فلسطيني بحوزته سكين تفتيش اعتقال تحقيق مصرع شاب طعن صور باهر القدس شجار عائلات مقتل شرقي اصابة شاب الحلف احتراق تراكتورون قرب ألونيم شرطة اسعاف مستشفى الشيخ رائد صلاح الثلاثاء الحكم تصدر المحكمة حكمها قضية وادي الجوز شبهات تحريض الاحركة الاسلامية الشق الشماليمحمد ياسر بشوتي جنازة تشييع جثمان المقبرة مجد الكروم حادث تراكتورون تهريب افراد عصابة مخدرات مطار بن غوريون عبر الدولي تمديد اضراب اجتماع طارئ لجنة متابعة مجلس عارة عرعره مظاهرة اليمين المتطرف نشأت ملحم باجواء مميزة، وبحضور العشرات من عائلات الطلاب واهالي جسر الزرقاء، احتفلت المدرسة الثانوية بجسر الزرقاء بتخريج الفوج الـ 24 بالقاعة الرياضيخاتم الماس سقط كومة زبالة قمامة عشرات الاف الشواقل البحث القدسحريق اشتعال النار النيران في محل تجاري مدينة ام الفحم اطفاء اخماد شرطة تحقيق شيخ القدس تحريض شبهات المسجد الاقصى المبارك دروس شريعة انهيار سقف بيت عكا القديمة البلدة عدد من المصابين اطفاء اسعاف جابصين اطفال اصابة طفيفة جزء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com