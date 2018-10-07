تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 13:54:41 فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام |  2018-12-20 13:33:31 هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار |  2018-12-20 13:20:21 اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس |  2018-12-20 13:08:39 ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد |  2018-12-20 12:54:41 لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت |  2018-12-20 12:32:31 "X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! |  2018-12-20 12:29:59 دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 |  2018-12-20 12:29:17 أوغلو: قضية مقتل خاشقجي جنائية لا سياسية |  2018-12-20 12:27:46 المالكي يزور روسيا ولن يلتقي وفد حماس |  2018-12-20 12:08:28 مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل |  2018-12-20 12:04:52 سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع |  2018-12-20 11:05:02 المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم |  2018-12-20 10:41:31 اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود |  2018-12-20 10:39:57 خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا" فوق مثلث برمودا |  2018-12-20 10:35:47 مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جبارين يلتقي مئات الطلاب العرب حول نضال الجماهير العربية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ضمن جولة من المحاضرات التثقيفية في المدارس العربية تلبية لدعوة الطواقم التدريسية فيها، التقى النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، عضو لجنة التربية البرلمانية، بالمئات من الطلاب العرب في الاسبوعين الأخيرين في لقاءات تمحورت حول مخاطر قانون القومية اليهودية العنصري، هبة القدس والأقصى في أكتوبر 2000، وحول التحديات السياسية للجماهير العربية بشكل عام.

 
وشملت المحاضرات كل من مدرسة الحكمة الاعدادية  في الناصرة، والمدرسة الثانوية الشاملة وثانوية دار الحكمة في أم الفحم، والثانوية الأسقفية في شفاعمرو، وثانوية كوكب ابو الهيجا، ومدرسة المجد الشاملة في الطيبة التي استضافت برنامجًا خاصًا قامت به اللجنة الشعبية بالمدينة.
 
وتحدث النائب جبارين امام الطلاب حول الظروف السياسية التي تواجهها الجماهير العربية في البلاد ويواجهها الشعب الفلسطيني عامة، متطرقاً لبنود قانون القومية واسقاطاتها على الجماهير العريية، والى أحداث هبة القدس والأقصى والمعاني السياسية المستقاة منها وراهنيتها في هذه الفترة، كما وقام بالتأكيد على دور الطلاب العرب بوصفهم جيل المستقبل في التصدي لكافة المشاريع السلطوية داعيًا الطلاب الى الحفاظ على هويتهم الوطنية ولغتهم العربية وروايتهم التاريخية. كما أكّد جبارين على أهمية نجاحاتهم العلمية والدراسية بوصفها إحدى الأدوات الأنجع التي نملكها لحماية مسيرة البقاء والصمود، وللدفع بمسيرة جماهيرنا العربية الى مستقبل افضل.
 
وقال جبارين أن "مثل هذه اللقاءات مع طُلابنا، جيل المستقبل، هي من أهم اللقاءات التي نقوم بها في مجال التوعية الجماهيرية وتوعية أجيالنا القادمة وتثقيفها. لدى طلابنا كم هائل من الطاقات والتطلعات الموجودة عند جيل المستقبل، والّذي يتمسك بهويته وبقيمه وبمسيرته العلميّة والوطنية. نريد لهذا الجيل ان يصون مسيرة البقاء والتطور وان يساهم بنقل مجتمعنا نحو غد افضل".
 
وأضاف: "إن المعركة على صقل وعي هذا الجيل الشاب هي المعركة الأساس في المرحلة الراهنة وهي الرد الصحيح على قانون القومية ومحاولات المؤسسة الاسرائيلية طمس الوعي الوطني وتدجين الهوية".
 
وإختتم النائب يوسف جبارين حديثه بتحية الهيئات التدريسية التي جعلت من هذه اللقاءات أمراً ممكناً بحرصهم على تثقيف الطلاب وتوعيتهم سياسياً رغماً عن العقبات التي تضعها سياسات التعليم الرسمي في المدارس العربية، وعبر عن إعتزازه بالطلاب الذين يتمسكون بحقهم في صقل هويتهم وحماية روايتهم التاريخية.

جبارين يلتقي مئات الطلاب العرب حول نضال الجماهير العربية




كلمات متعلقة

جبارين, يلتقي, مئات, الطلاب, العرب, حول, نضال, الجماهير, العربية,

تابعونــا

فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام 2018-12-20 | 13:54:41

انتهت قبل قليل في المحكمة المركزية في حيفا جلسة النظر في الاستئناف الذي قدمه علي...

هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار 2018-12-20 | 13:33:31

أقدمت جرافات تابعة لوزارة الداخلية معززة بقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة ,...

اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس 2018-12-20 | 13:20:21

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قامت الشرطة...

ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد 2018-12-20 | 13:08:39

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: وصل يوم الخميس 13/12/18...

لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت 2018-12-20 | 12:54:41

أعلنت لجنة التنسيق العليا للحج والعمرة لمسلمي ال 48 اليوم الخميس ان رحلات الحج...

مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل 2018-12-20 | 12:08:28

اعلن اليوم الخميس انه ابتداء من يوم 1/1/2019 سيحظر التعامل بالمال النقدي (كاش) في...

سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع 2018-12-20 | 12:04:52

تم تنظيم يوم جماهيري خاص بالمسنين في بلدة كفرقرع، اليوم الخميس، احياءً لذكرى رجل...

المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم 2018-12-20 | 11:05:02

تنظر المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون الادارية في هذه الاثناء ...

اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود 2018-12-20 | 10:41:31

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس لائحة...

مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان 2018-12-20 | 10:35:47

بأجواء ميلادية بهيجة رسمت الفرحة على وجوه الأطفال، وبمشاركة رئيس مجلس طرعان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة حرجة شاب يافة الناصرة تعرض لاطلاق نار مصرع رجل صلاح حمودهيافا تتشح سواد تشييع جثامين ضحايا حادث الطرق نعيم اولجا انجيلي الفريديس شاحنة ايهاب شويكي مصرع ش اب شعفاط مدينة القدس حادث دراجة نارية شارع بسجات زئيف محمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة رفع صور منفذي عمليات فيسبوك صفحة نتسيرت عيليت الضفة أصله اطلاق نار مدير مدرسة ابن سينا ام الفحم سيارة الشرطة تحققبث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين اصابة متوسطة اطلاق نار سيارة الجديدة المكر شرطة اسعاف مستشفى حادث مدخل ام الفحم مواجهات حرق اطارات الشارع الرئيسي الشرطة مخدرات مبلغ من المال نقدي اعتقال رجل زوجته الرملة مداهمة تفتيش بيت رهط تنكيل امرأة زوجته رجل وثاق حبس غرفة مغلقة عنف عائلة داخل شعب حادث طرق انقلاب سيارة ذاتي اصابة سائق طفيفة مستشفى نهاريا الزهراوي الطاقم الطبي الشاباك اعتقال خلية فتيان من بير السكة القاء الحجارة الزجاجات الحارقة على السيارات شارع 6 نشأت ملحم شبهة مشتبهين مساعدة الشاب نشأت ملحم عرعره اعتقال تمديد شابين شاب فتى قاصر تعرض لاطلاق نار كنيسة البشارة الناصرة الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com