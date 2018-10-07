تحويل, مقر, انتخابي, في, بئر, المكسور, إلى, ملتقى, تثقيفي,

في خطوة ابداعية واسلوب تفكير خارج الصندوق لتحويل المقر الانتخابي للمرشح الى ملتقى تثقيفي لأهالي القرية استضاف مرشح الرئاسة في بير المكسور- المكمان د. ياسر حجيرات يوم أمس الجمعة المحاضر في موضوع التنمية البشرية المدرب جلال هريش.

افتتح اللقاء المرشح د. ياسر حجيرات بالترحيب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، أوضح بعض مشاريعه المخططة بعد الفوز برئاسة المجلس المحلي وقال: نحن ننظر إلى هذا المنصب على أنه تكليف وعمل وأمانة وليس تشريف او منصب وسنسعى جاهدين لرفع مستوى القرية في النواحي التربوية والثقافية وتحديدًا في مجال الهايتك، ثم رحب بالضيف المحاضر ياسر هريش الذي اتحف الحضور بمحاضرته القيّمة في مجال تطوير القدرات وتنمية المهارات لدى كل انسان وضرب امثلة رائعة في هذا السياق.