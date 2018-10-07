فيفي, عبده, بإطلالة, جريئة.., والجمهور, ينقسم, حولها,

واصلت الفنانة المصرية فيفي عبده إثارة الجدل حولها من خلال الصور والفيديوهات الجريئة التي تنشرها لنفسها، سواء بملابس مثيرة، أو وهي ترقص، ما جعل البعض ينتقدها ويطالبها بمراعاة عمرها.

ولكن فيفي لا تهتم بكل هذه الانتقادات وتعيش حياتها بالطريقة التي تريدها. ومؤخرا شاركت جمهورها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، بصورة من أحدث إطلالاتها.“فيفي” ظهرت في الصورة بملابس مثيرة، وهو ما تسبب في انقسام جمهورها بين من انتقدها، ومن اعتبر اختيارها لملابسها حرية شخصية.