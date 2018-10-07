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العثور على بقايا بشرية تعود إلى أكثر من 100 ألف عام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجد علماء آثار من جامعة كراكوف في بولندا، بقايا بشرية يبلغ عمرها حوالي 115 ألف عام.


وأكد العالم البولندي، بافل فالدي نونوفاك، العثور على رفات الإنسان القديم في كهف مظلم، يقع في محافظة مالوبولسكا، منذ عدة سنوات.

ومكنت أعمال تحليل عظام هذه الجثة خلال تلك الفترة من معرفة العمر التقريبي لأقدم بقايا بشرية تم العثور عليها في البلاد.

وأوضح الباحثون أن العظام تعود إلى إنسان نياندرتال. وهي عبارة عن بقايا كف طفل قضمها طائر كبير، بحسب مجلة "Nauka w Polsce".
العثور على بقايا بشرية تعود إلى أكثر من 100 ألف عام




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