مورينيو, يبرر, قراره, بشأن, بوجبا,

نفى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن يكون استخدم الفرنسي بول بوجبا في مركز قلب الدفاع، بمباراة أمس أمام نيوكاسل، موضحًا أنه كان يريد توزيعا أفضل للكرات من الخلف.

وفي الشوط الثاني من المباراة أمام نيوكاسل، عاد بول بوجبا إلى الخلف قليلًا، مع سحب سكوت ماكتوميناي.وفي تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية قال مورينيو عن بوجبا: "لم يلعب في قلب الدفاع، لكني قررت أن يكون بجانب ماتيتش، أمام سمولينج، لأننا كنا بحاجة لبعض الجودة في توزيع الكرة من الخلف، وكان هناك بول وماتيتش".وأشاد مورينيو بالمشجعين الذين رددوا اسمه طوال المباراة، وقال: "أنا مندهش من ذلك، ولا أريده، لو كان بإمكاني أن أخبرهم ألا يفعلوا ذلك فأود أن أقوله لهم".وتابع "أعتقد أن هذا الأمر لا يتعلق بي، إنه يدور حول النادي الذي يحبونه، لكني شعرت بالدهشة، كنا خاسرين بهدفين نظيفين، ولكن الجماهير كانت رائعة".وأضاف :"اعتدت أن أقول إنه في يوم من الأيام تغلبت على ليفربول في آنفيلد 4-1، وكنت مندهشَا من الملعب الذي كان يغني للريد، احترمت جماهيرهم".واختتم المدرب البرتغالي: كانت مباراة نيوكاسل غاية في الأهمية بالنسبة لنا، وكان المشجعون مذهلين للغاية، أنا ممتن لهم وسعيد من أجلهم ومن أجل الفريق وليس من أجل نفسي، يمكن للاعبين الذهاب للمنتخب وهم يشعرون بالفوز".وعاد مانشستر يونايتد، أمس، من بعيد، ليهزم ضيفه نيوكاسل يونايتد (3-2)، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الثامنة من البريميرليج.ورفع يونايتد رصيده بهذه النتيجة، إلى 13 نقطة، في المركز الثامن من الدوري.