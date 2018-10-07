المزرعة:اعتقال, 4, شبان, بشبهة, سرقة, 1300كغم, افوكادو,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان حرس الحدود ان القوات اعتقلت 4 شبان من سكان المزرعة بشبهة سرقة 1300 كغم افوكادو يقدر ثمنها 12500 شيكل من القرية التعاونية دور شمالي البلاد .

وجاء في البيان انه تم تقديم لائحة اتهام بحقهم , علما ان معلومة استخباراتية وصلت للشرطة في تاريخ 21.9.2018 ان هناك نية للسرقة , الشرطة استعدت ونصبت كمين للشبان وعند وصولهم القت الشرطة القبض عليهم حيث كانوا في 3 سيارات.