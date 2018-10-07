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ليبرمان يتهم دول أوروبية على خلفية قضية الخان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اتهم وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حكومات أوروبية، "بالتدخل الفظ في شؤون إسرائيل السيادية"، وذلك في أعقاب تحذيرات أطلقتها بشأن العواقب الخطيرة الناجمة عن إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية.


وجاء في رسالة بعث بها ليبرمان الى سفراء ثماني دول أوروبية: أن محكمة العدل العليا في إسرائيل ليست بحاجة الى دروس في القانون من دولهم أو من الاتحاد الأوروبي ككل.

وتلقى نسخة عن الرسالة سفراء: فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والسويد وبولندا وبريطانيا.

وكانت الإدارة المدنية قد أنذرت سكان الخان الأحمر بإخلاء منازلهم طوعا قبل أن تقوم قوات الاحتلال بغخلائهم عن طريق القوة، وأمهلتهم حتى يوم الثلاثاء الماضي الاول من ترشين الاول/ اكتوبر.
ليبرمان يتهم دول أوروبية على خلفية قضية الخان




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