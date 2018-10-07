نتانيا:مصرع, شخص, دهسا, تحت, عجلات, القطار,

لقي رجل يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه دهسا تحت عجلات القطار في مدينة نتانيا صباح اليوم الاحد , وبحسب المعلومات الاولية وصل الرجل الى سكة الحديد لاسباب غير معروفة ودهسه قطار كان متجها الى المحطة القريبة .

طواقم الاسعاف هرعت للمكان وحاولت تقديم الاسعافات له الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اعلان وفاته على الفور .دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .