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نتانيا:مصرع شخص دهسا تحت عجلات القطار



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لقي رجل يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه دهسا تحت عجلات القطار في مدينة نتانيا صباح اليوم الاحد , وبحسب المعلومات الاولية وصل الرجل الى سكة الحديد لاسباب غير معروفة ودهسه قطار كان متجها الى المحطة القريبة .


طواقم الاسعاف هرعت للمكان وحاولت تقديم الاسعافات له الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اعلان وفاته على الفور .

دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
نتانيا:مصرع شخص دهسا تحت عجلات القطار




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