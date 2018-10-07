فوز, الروسي, حبيب, نورمحمدوف, ببطولة, العالم, للوزن, الخفيف, في, الفنون, القتالية, المختلطة,

فاز البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، ببطولة العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، على حساب الإيرلندي كونور ماكغريغور، في النزال الذي احتضنته مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

ويعتبر حبيب أول روسي يفوز بحزام بطل المنظمة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم حيث بات في رصيده 27 نزالا حتى الآن، بينما مني منافسه الإيرلندي بـ4 هزائم، مقابل 21 انتصارا في 25 نزالا.واجتمع المئات من مشجعي البطل الروسي حبيب نورمحمدوف في مسقط رأسه محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية لمتابعة النزال المنتظر.ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ الرياضة من أوسع أبوابه، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).