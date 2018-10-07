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ما هو تأثير القهوة على الرغبة الجنسية؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



باتت القهوة مشروبا منتشرا لا يمكن إنكار شعبيته، ويجب أن لا تزيد الجرعة المثلى منها لشخص واحد، استنادا إلى أبحاث العلماء، عن 3 إلى 4 أكواب في اليوم.


ونشرت أبحاث علمية عديدة عن فوائد وأضرار القهوة، إلا أن المختصين في شركة "Paulig" الفنلندية لإنتاج القهوة يعتقدون أن الطعم والرائحة يعتمدان على نوع وجودة الحبوب.

وأثبتت الدراسات أن مشروب القهوة يقلل من خطر ضعف الانتصاب لدى الرجال، لأن الكافايين يسبب تفاعلا كيميائيا يحفز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

كما أن تناول القهوة بكميات كبيرة، بحسب الخبراء، يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإستروجين في الجسم (الهرمون الأنثوي)، الذي يؤثر سلبا على القدرات الجنسية لدى الرجال. ويعتقد أيضا أن جرعات كبيرة من القهوة يمكن أن تؤدي إلى التهاب البروستاتا.

أما آخر ما نشره علماء من جامعة جنوب تكساس فهو نتائج بحثهم العلمي الذي أظهر أن القهوة تزيد من الرغبة الجنسية لدى النساء. لكن هذا التأثير، في هذا المجال، لا يتحقق إلا إذا كانت الكميات المتناولة من القهوة قليلة جدا، ويفضل تناول القهوة الباردة التي أظهرت نتائج أفضل.
ما هو تأثير القهوة على الرغبة الجنسية؟




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