تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-20 20:05:08 نتنياهو: "تواجدي في تشاد لا يغير سياسة التصدي للتموضع الإيراني " |  2019-01-20 20:01:11 د.عبير سليمان-عواودة:غرف الولادة الجديدة ستُحدث نقلة نوعية كبيرة للنساء والمواليد بفضل الطواقم الطبية والأجهزة العصرية المتطورة |  2019-01-20 17:06:13 اقالة مدرب اتحاد ابناء سخنين عمير تورجمان |  2019-01-20 16:51:56 لائحة اتهام بحق شاب من دير الاسد هدد الطاقم الطبي بالسكين وثقب اطارات سيارة اسعاف |  2019-01-20 16:41:43 يوم التضامن العالمي مع جماهيرنا العربية في مركزه "قانون القومية" |  2019-01-20 15:50:10 بالصور: منتخب الأردن يودع كأس آسيا على يد فيتنام |  2019-01-20 16:38:16 د.نائل إلياس لـ"الصنارة":فخورون بتميّز قسم الخدّج وتميزنا في منع التلوّث وهذه الإنجازات ستصب في مصلحة المرضى |  2019-01-20 14:18:10 الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي |  2019-01-20 13:57:34 اصابة خطيرة لعامل في مصنع بكفرمندا |  2019-01-20 13:54:35 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في زيمر |  2019-01-20 13:31:51 ضبط عشرات الاسلحة غير المرخصة في الناصرة والشمال |  2019-01-20 13:04:48 سائق "توك توك" مصري يرد حقيبة "الربع مليون" بعد بحث طويل |  2019-01-20 12:57:03 تخليص عالقين اثر حريق منزل في صور باهر |  2019-01-20 12:55:06 اللجنة القطرية للإسكان تقبل اعتراضات أصحاب أراض من شفاعمرو واعبلين وتخرج اراضيهم من مخطط توسيع كريات أتا |  2019-01-20 12:33:40 قرار بهدم منزل عائلة البرغوثي في كوبر |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جوارديولا: صلاح يحتاج 9 سنوات ليقارن بأجويرو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن محمد صلاح نجم ليفربول، يجب أن يستعيد مستوى الموسم الماضي، ويستمر عليه لثمان أو تسع سنوات قادمة، لكي تتم مقارنته بهداف السيتزنز سيرجيو أجويرو.


وأوضح جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" قبل مواجهة ليفربول والسيتي، مساء اليوم في آنفيلد: "صلاح ما زال أصغر سنًا، وعامه الأول في إنجلترا كان في تشيلسي، لذا ما زلنا سنراه في المستقبل".

وأضاف: "لكن اللاعب الذي يمتلك الجودة ليحرز 50 هدفًا في الموسم، دائما يستطيع تكرار ذلك، لكن كرة القدم بها ارتفاع وانخفاض".

وتابع :"صلاح لاعب ممتاز وسيحرز أهدافًا في المستقبل، ما يمر به الآن يحدث أحيانًا، أجويرو سجل الكثير من الأهداف، ولكن في بعض الأحيان لم يسجل".

وأكمل: "في كم سنة سجل أجويرو تلك الأهداف؟ ثمان أو تسع سنوات، بالنسبة لصلاح ما شاهدناه هو موسم واحد من سبع أو ثماني سنوات سيقضيها هنا".

ويصر الإسباني على أنه ليست لديه أي مخاوف من بدء رحيم سترلينج المباراة، أمام ناديه السابق في معقله، وقال: "عدم مشاركته في آخر مباراة كان قرارًا فنيًا، وما أردته هو أن يهاجم كايل ووكر من الجانب الأيمن، كانت هذه هي الخطة".

وأردف :"لا أفكر في رد فعل الجماهير، حتى لو حدث ذلك ربما يؤثر عليه وربما لا، وكونه ما زال شابًا فعليه أن يتعلم من ذلك، إنه لاعب لنا، وعاجلًا أو آجلًا سيذهب إلى آنفيلد".

واختتم: "لقد نشأ هناك ولديه ذكريات جيدة عن الفترة التي قضاها مع الريدز، بالطبع جماهير ليفربول تريد أن يلعب بشكل سيئ، ولكنه يتطلع للعكس".
جوارديولا: صلاح يحتاج 9 سنوات ليقارن بأجويرو




كلمات متعلقة

جوارديولا:, صلاح, يحتاج, 9, سنوات, ليقارن, بأجويرو,

تابعونــا

يوفنتوس على أعتاب ضم لاعب مانشستر يونايتد يوفنتوس على أعتاب ضم لاعب مانشستر يونايتد 2019-01-20 | 20:10:19

قترب فريق يوفنتوس الإيطالي، من التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة...

فيراتي مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر يونايتد فيراتي مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر يونايتد 2019-01-20 | 12:18:40

بات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مهددا بفقدان سلاح مؤثر في رحلته إلى إنجلترا...

ريال مدريد يستهدف نجما جديدا من مانشستر سيتي ريال مدريد يستهدف نجما جديدا من مانشستر سيتي 2019-01-20 | 10:46:28

قال تقرير صحفي، اليوم الأحد، إن ريال مدريد، يستهدف لاعبا جديدا من مانشستر سيتي،...

إنجاز مئوي يزين مسيرة نيمار إنجاز مئوي يزين مسيرة نيمار 2019-01-20 | 09:35:40

وصل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، إلى إنجاز رقمي جديد، بعد الفوز العريض...

ريال مدريد يضرب حصون إشبيلية بثنائية متأخرة ريال مدريد يضرب حصون إشبيلية بثنائية متأخرة 2019-01-19 | 21:52:20

حقق ريال مدريد، فوزا ثمينا على ضيفه إشبيلية، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت...

زوجة إيكاردي تلقي بالكلمة الأخيرة في مسلسل التجديد زوجة إيكاردي تلقي بالكلمة الأخيرة في مسلسل التجديد 2019-01-19 | 10:36:41

حسمت واندا إيكاردي، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، مستقبل...

برشلونة يصطدم بإشبيلية في قمة ربع نهائي كأس إسبانيا برشلونة يصطدم بإشبيلية في قمة ربع نهائي كأس إسبانيا 2019-01-18 | 20:59:15

أسفرت قرعة دور الربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي جرت اليوم...

ريال مدريد يبحث عن صخرة دفاع.. 5 لاعبين على رادار الملكي ريال مدريد يبحث عن صخرة دفاع.. 5 لاعبين على رادار الملكي 2019-01-18 | 18:24:49

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لتدعيم خط دفاعه خلال "الميركاتو الشتوي" بلاعب قوي،...

برشلونة يحسم تأهله لكن مصيره غامض في كأس الملك برشلونة يحسم تأهله لكن مصيره غامض في كأس الملك 2019-01-18 | 09:54:09

حجز برشلونة حامل اللقب مقعده في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعدما...

مورينيو ينهي الجدل: لهذا السبب تخليت عن "الطفل" صلاح مورينيو ينهي الجدل: لهذا السبب تخليت عن "الطفل" صلاح 2019-01-18 | 08:29:19

بعد سنوات من الإشاعات، ومئات التقارير والتكهنات بشأن سبب إبعاده عن تشلسي، خرج...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جوقة الشافعي حلمي مدرسة عكا متوسطة اصابة فتاة قاصر ام الفحم اطلاق نار رصاصة قدمها تحقيق شرطة شكري عواوده نائبا رئيس بلدية نتسيرت عيليت تعيين اتفاق رونين بلوت اعتداء على لاعبي شبيبة ابناء الطيبة كفار يونا مباراة جمهور الموت للعربشقيب السلام مسدسات اعتقالات يندقية اسلحة ذخيرة بيت الشرطة النقب ضبطإنسانيتنا أقوى من حظركم الحركة الاسلامية القدس اصابات قنابل غاز قداس جناز المسيح كنائس عبلين قرية مشاركة واسعة فصح مجيد اهالي قرية ديمونا شارع قرب يروحام حادث طرق مروع خطير اصابة 3 اشخاص مصابون اصابات اسعاف شرطة مستشفى علاج ريما درويش ابو سنان كفر ياسيف تشييع جثمان الفتاة بني سقطت ارتفاع شرفة منزلها جمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات اصابة سائق انقلاب سيارة البعنة دير الاسد غدا الثلاثاء وزير الامن الداخلي جلعاد اردان ام الفحم زيارة اللجنة الشعبية تستنكر ترفض تدعو لمظاهرةابن سينا نحف تخريج فوج طلاب الشاملة احتفال مدرسة مصرع طفلة نسيت ساعتين سيارة عتليت بيتار عيليت منطقة القدس رضيعةفرات نصار اعتداء العفولة طاقم تصوير القناة الثانية مراسل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com