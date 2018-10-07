جوارديولا:, صلاح, يحتاج, 9, سنوات, ليقارن, بأجويرو,

قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن محمد صلاح نجم ليفربول، يجب أن يستعيد مستوى الموسم الماضي، ويستمر عليه لثمان أو تسع سنوات قادمة، لكي تتم مقارنته بهداف السيتزنز سيرجيو أجويرو.

وأوضح جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" قبل مواجهة ليفربول والسيتي، مساء اليوم في آنفيلد: "صلاح ما زال أصغر سنًا، وعامه الأول في إنجلترا كان في تشيلسي، لذا ما زلنا سنراه في المستقبل".وأضاف: "لكن اللاعب الذي يمتلك الجودة ليحرز 50 هدفًا في الموسم، دائما يستطيع تكرار ذلك، لكن كرة القدم بها ارتفاع وانخفاض".وتابع :"صلاح لاعب ممتاز وسيحرز أهدافًا في المستقبل، ما يمر به الآن يحدث أحيانًا، أجويرو سجل الكثير من الأهداف، ولكن في بعض الأحيان لم يسجل".وأكمل: "في كم سنة سجل أجويرو تلك الأهداف؟ ثمان أو تسع سنوات، بالنسبة لصلاح ما شاهدناه هو موسم واحد من سبع أو ثماني سنوات سيقضيها هنا".ويصر الإسباني على أنه ليست لديه أي مخاوف من بدء رحيم سترلينج المباراة، أمام ناديه السابق في معقله، وقال: "عدم مشاركته في آخر مباراة كان قرارًا فنيًا، وما أردته هو أن يهاجم كايل ووكر من الجانب الأيمن، كانت هذه هي الخطة".وأردف :"لا أفكر في رد فعل الجماهير، حتى لو حدث ذلك ربما يؤثر عليه وربما لا، وكونه ما زال شابًا فعليه أن يتعلم من ذلك، إنه لاعب لنا، وعاجلًا أو آجلًا سيذهب إلى آنفيلد".واختتم: "لقد نشأ هناك ولديه ذكريات جيدة عن الفترة التي قضاها مع الريدز، بالطبع جماهير ليفربول تريد أن يلعب بشكل سيئ، ولكنه يتطلع للعكس".