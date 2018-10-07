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الفنانة المصرية ليلى علوي توجه رسالة لسوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجهت الفنانة المصرية ليلى علوي، رسالة لسوريا خلال كلمتها في ندوة فيلم "حلب دمشق"، على هامش اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.


وقالت علوي:" المصريون اشتاقوا لدريد لحام، وسعيدة وفخورة بهذا الفيلم وأشكركم عليه لأنه صادق وحقيقي، لأن التمثيل كان به طبيعيا، والأصوات أثرت في كثيرا، وحتى الألوان والملابس، ولو كل الناس شبه الرحلة في الأتوبيس سيكون العالم جميلا مهما كانت الآمال والأحلام، شكرا لدريد لحام".

واختتمت كلمتها بالقول: "سوريا وحشتني جدا.. ونقدر وجودكم في مصر.. كما نحب السوريين اللي عايشين في مصر."

ويشارك في بطولة الفيلم مع دريد لحام كل من بسام لطفي، عبد المنعم عمايري، شكران مرتجى، أحمد رافع، نازلي الرواس، وربا الحلبي، علاء قاسم، عاصم حواط، وكاتب السيناريو "تليد الخطيب" و الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.
الفنانة المصرية ليلى علوي توجه رسالة لسوريا




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