تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-22 13:29:56 محاولة اختطاف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان |  2019-01-22 13:15:28 عرض حطام حادث سيارة الأمير فيليب للبيع بآلاف الدولارات! |  2019-01-22 12:29:10 ادانة 5 اشخاص افراد عائلة واحدة من بلدة كفركنا بالاعتداء على حراس أمن في مستشفى رمبام بحيفا |  2019-01-22 12:19:19 انطلاق فعاليات "دافوس" رغم غياب أبرز قادة العالم عنه |  2019-01-22 11:45:33 36% من المتقدمين اجتازوا امتحان نقابة المحامين |  2019-01-22 11:41:01 رونالدو يصل محكمة مدريد لحضور جلسة التهرب الضريبي |  2019-01-22 11:18:53 ضياء سبع يقترب من نادي غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو |  2019-01-22 11:10:15 فيديو وصور - اعادة فتح جبل الشيخ وتوافد المئات للمنتجع |  2019-01-22 11:02:30 اتفاقية توأمه بين بيت لحم وبلدية سراغوسا (سراقسطه) في اسبانيا |  2019-01-22 10:40:12 مصر تقترب من "الاكتشاف المنتظر".. مقبرة كليوباترا وأنطونيو |  2019-01-22 10:40:30 باقة تستعد لاستقبال جثمان ابنتها الطالبة أية مصاروة الليلة وتوقعات بتشييع جثمانها غدا صباحا وسط مسيرة حاشدة |  2019-01-22 10:40:37 الكوكب 9 غير موجود.. وشيء غريب على حافة النظام الشمسي |  2019-01-22 10:02:19 ام الفحم - شكوك حول جرو مصاب بالكلب وتحذير للاهالي |  2019-01-22 09:22:26 إطلاق نار في مركز تجاري أميركي والمهاجم طليق |  2019-01-22 09:18:11 صور - احتراق سيارة داخل نفق على شارع 6 وأزمة سير |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتائج مذهلة للقاح جديد مضاد للسرطان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن العلماء عن تحقيق اختراق جديد في تطوير لقاح مضاد للسرطان، حيث خفضت الحقن في إطار العلاج المناعي الأورام في أجسام المرضى بنسبة 54%.


وتشير نتائج الاختبارات السريرية على اللقاح إلى نجاحه في علاج بعض أنواع السرطان العدوانية: أورام المبيض والأمعاء والبروستاتا والمريء.

وفي حوالي 25% من ضحايا سرطان الثدي، تؤدي التغيرات الحاصلة في الجين HER2 إلى نمو حاد في الورم وزيادة احتمال عودته حتى بعد العلاج.

وابتكر علماء من المعهد الوطني للرعاية الصحية في الولايات المتحدة  علاجا مناعيا جديدا، لم يجرب بعد على المصابات بسرطان الثدي. ويمكن للطريقة الجديدة مقاومة هذا الجين السرطاني. فقد تم بواسطة هذا اللقاح وقف نمو 54% من الأورام التي سببها الجين HER2 عند اختباره ضمن دراسة سريرية مصغرة.

كما عالج اللقاح امرأة مصابة بسرطان المبيض خلال 18 شهرا وشفيت منه شفاء تاما. ويمكن اعتبار هذه النتيجة اختراقا فعليا في مجال العلاج المناعي.
نتائج مذهلة للقاح جديد مضاد للسرطان




كلمات متعلقة

نتائج, مذهلة, للقاح, جديد, مضاد, للسرطان,

تابعونــا

نجاح أول "جراحة عن بعد" باستخدام "5G" نجاح أول "جراحة عن بعد" باستخدام "5G" 2019-01-22 | 13:15:14

نجح جراح صيني في إجراء عملية جراحية معقدة باستخدام شبكة "5G" فائقة السرعة، في حدث هو...

الناس والبرد والإنفلونزا.. 3 خرافات ينبغي محوها للأبد الناس والبرد والإنفلونزا.. 3 خرافات ينبغي محوها للأبد 2019-01-22 | 11:52:27

الإصابة بالإنفلونزا تبدو مثل شر لا بد منه في فصل الشتاء، وبالتالي فإن الوقاية...

دجاج معدل جينيا لمواجهة "الوباء المميت" دجاج معدل جينيا لمواجهة "الوباء المميت" 2019-01-22 | 10:40:02

في محاولة مهمة وجديدة من نوعها لمحاولة منع ظهور وباء بشري مميت، طور علماء...

علماء يثبتون فائدة الجوع علماء يثبتون فائدة الجوع 2019-01-22 | 08:25:54

اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في إرفاين أن الجوع المعتدل يغير عملية التمثيل...

الزعفران مثير للشهوة الجنسية ومضاد للسرطان الزعفران مثير للشهوة الجنسية ومضاد للسرطان 2019-01-21 | 23:28:15

اكتشف العلماء خصائص فريدة ومفيدة في الزعفران، فهو مثير للشهوة الجنسية ومضاد...

تعرف على حمية غذائية "مثالية" لصحة كوكب الأرض والبشر تعرف على حمية غذائية "مثالية" لصحة كوكب الأرض والبشر 2019-01-21 | 20:41:13

كشف علماء عما يقولون إنه نظام حمية غذائية مثالي لصحة كوكب الأرض وسكانه يشمل...

6 أسباب لن تتخيلها تسبب السمنة والبدانة 6 أسباب لن تتخيلها تسبب السمنة والبدانة 2019-01-21 | 17:53:05

يعد شهر يناير من أشهر مواسم الاهتمام بإنقاص الوزن، حيث يتواكب مع بداية عام جديد...

مخاطر التخلي عن تناول منتجات الألبان مخاطر التخلي عن تناول منتجات الألبان 2019-01-21 | 14:55:36

يدعو بعض خبراء التغذية إلى عدم تناول منتجات الألبان، لأنها تحتوي على مواد...

أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها 2019-01-21 | 14:00:32

تستوجب بعض الأطعمة أو المشروبات غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها من أجل الحفاظ على...

أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم 2019-01-21 | 13:00:38

أذهلت نتائج الدراسات الأخيرة التي أجراها العلماء المجتمع، لأنها تشير إلى أن وباء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مفرق مجد الكروم حادث طرق ذاتي سائق اصابة شرطة اسعاف صلاة التراويح الاخيرة شهر رمضان مسجد عمر المختار يافة الناصرة أنس أسامة خطيب شفاعمرو التحريض العنف الارهاب عبر الفيسبوك نحال علي رافع عرابة مدينة صحة جيدة مأكولات طبيعية عسل تربية خلايا النحل مسيرة خيول عرب يود السلام العيش الكريم التعايش وادي عارة كفر قرع البطريرك ثيوفيلوس الثالث بيت لحم وسط غياب جماهيري استقبال تعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا منتزه العش طمرة حريق اضرار كيوسك كشك دسيمة دون اصابات تذكراستدعاء الشيخ كمال خطيب التحقيق معه الناصرة شرطة مظاهرة كفركنا الداعمة لحكومة تركيا والرافضة للانقلاب العسكريالمقيبلة الاعدادية مدرسة صندلة اعلان الاضراب المفتةح لجنة اولياء امور الطلاب اعلان احتراق منزل حي الكروم الناصرة اضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات شرطة اسعاف اطفاء اخماد اطلاق نار على سيارة كفر قاسم الشرطة تحقق اضرار طلاب مدرسة دون اصاباتاصابة رجل ام الفحم كفر قرع اطلاق نار حادث شرطة اسعاف مستشفى مدرسة ابراهيم نمر حسين شفاعمرو تحتفل تخريج طلابها تخرج مدينة حضانة بي توتي حيفا تحتفل احتفال اطفال تخريج اهالي امهات مشاركة واسعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com