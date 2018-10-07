اصابة, خطيرة, لشاب, 27, عاما, في, حادث, طرق, بالجولان,

اصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجراح خطيرة جراء حادث طرق مروع على شارع 98 بين مسعدة ومجدل شمس في الجولان .

يشار الى ان الحادث اثر اصطدام قوي بين سيارتين مما ادى الى اصابة الشاب وهو من سكان مجدل شمس تم نقله على الفور بواسطة مروحية الى مستشفى رمبام في حيفا .الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .