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اصابة خطيرة لشاب 27 عاما في حادث طرق بالجولان



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجراح خطيرة جراء حادث طرق مروع على شارع 98 بين مسعدة ومجدل شمس في الجولان .


يشار الى ان الحادث اثر اصطدام قوي بين سيارتين مما ادى الى اصابة الشاب وهو من سكان مجدل شمس تم نقله على الفور بواسطة مروحية الى مستشفى رمبام في حيفا .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب 27 عاما في حادث طرق بالجولان




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