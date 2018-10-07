لوبيتيجي, يبرئ, لاعبي, الريال.., ويتجاهل, التفكير, في, الإقالة,

أكد جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن الهزيمة أمام ديبورتيفو ألافيس، بهدف دون رد، في الليجا، عقاب له ولفريقه.

وقال لوبيتيجي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أبرزتها صحيفة "ماركا": "نشعر بخيبة أمل، وكنا نريد الفوز، وبدأنا بشكل جيد للغاية وحصلنا على الفرص للتسجيل، وحين لا تسجل تُعاقب باستقبال الأهداف، وكانت الهزيمة عقابا لنا".وأضاف: "الإصابات؟ علينا أن نستعيد اللاعبين لأننا لدينا الكثير من المصائب، واليوم لدينا إصابتين جديدتين، وعلينا أن نستعيد اللاعبين لكي نعود لطريق الفوز بأسرع وقت ممكن".وتابع: "لم نغير الكثير من طريقتنا لأن الإصابات ضربت الفريق، وعلينا أن ننهض، وأن نستغل فترة التوقف بشكل جيد".وأردف: "الإقالة؟ المدرب لا يفكر في مثل هذه الأمور لكننا نفكر في مواصلة العمل، ونعلم أننا لا نمر بوقت جيد، وفي أسوأ الحالات سنكون خلف المتصدر بـ3 نقاط، وعلينا أن نستعيد ثقتنا بأنفسنا".واستكمل: "لكي نخرج من هذه الأزمة علينا أن نتحد جميعًا، وهذه السلسلة ليست طبيعية، وستأتي الأهداف وسنحقق الانتصارات مرة أخرى، والمدرب هو المسؤول أولا وأخيرًا عن كل ما يحدث، واللاعبون قدموا كل شيء، وأنا أتحمل المسؤولية".وأتم: "الفريق يعمل بجدية لمدة 3 أشهر وسنواصل القيام بذلك، ويجب أن يكون أمامنا حل يخرجنا من هذا النفق".