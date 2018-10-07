نتنياهو, يخطط, لإجراء, انتخابات, في, الشتاء,

قالت مصادر اسرائيلية نقلا عن مسؤولين في حزب الليكود ان رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو يخطط لإجراء انتخابات في فصل الشتاء القادم، تجنبا لتقديم قرار توجيه الاتهام إليه في قضايا الفساد .

ووفقا للمواقع العبرية فان نتنياهو يريد تأمين فترة أخرى لنفسه ، ومن ثم تحت رعاية الائتلاف الذي سيشكله على ما يبدو ، وسوف يستمر في منصبه حتى إذا تقرر توجيه الاتهام إليه.وعلى خلاف أولمرت ، الذي استقال من لائحة الاتهام ضده ، سيبقى نتنياهو رئيساً للوزراء وستستمر المحاكمة إلى الأبد ، بما في ذلك الطعون المطولة في حال إدانته وحتى لو حكم عليه بالسجن. قال موقع قضايا مركزية الاسرائيلي.والتحقيق مستمر مع نتنياهو في قضايا فساد وخضع للتحقيق 12 مرة حتى الان. فيما زوجته سارة هي الاخرى متهمة بقضايا فساد ويجري التحقيق معها.