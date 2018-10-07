تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 10:52:07 مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر |  2019-01-01 10:37:51 الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل |  2019-01-01 10:29:27 عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة |  2019-01-01 10:08:46 ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة |  2019-01-01 10:01:35 واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 |  2019-01-01 10:00:32 قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي |  2019-01-01 09:12:02 صور - انزلاق سيارة في واد بالشمال واصابة السائقة |  2019-01-01 08:30:33 أبوظبي تدخل غينيس بلوحة بانورامية في رأس السنة |  2019-01-01 08:28:46 شبيه الأمير هاري يكسب 1270 دولارا في الساعة |  2019-01-01 08:24:22 مصرع الطفل ليث بسام ابو شلال 5 سنوات من سكان مخيم بلاطة شرق نابلس بطلق ناري طائش |  2019-01-01 08:22:24 إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات في مانشستر |  2019-01-01 08:21:19 القوات الأمريكية تبدأ انسحابها من سوريا |  2019-01-01 08:19:54 الطقس: اليوم الجو صافٍ وغداً أمطار في المساء |  2019-01-01 01:04:35 فيديو:الناصرة تستقبل العام الجديد بعرض العاب نارية |  2018-12-31 22:49:15 ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو يخطط لإجراء انتخابات في الشتاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت مصادر اسرائيلية نقلا عن مسؤولين في حزب الليكود ان رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو يخطط لإجراء انتخابات في فصل الشتاء القادم، تجنبا لتقديم قرار توجيه الاتهام إليه في قضايا الفساد .


ووفقا للمواقع العبرية فان نتنياهو يريد تأمين فترة أخرى لنفسه ، ومن ثم تحت رعاية الائتلاف الذي سيشكله على ما يبدو ، وسوف يستمر في منصبه حتى إذا تقرر توجيه الاتهام إليه.

وعلى خلاف أولمرت ، الذي استقال من لائحة الاتهام ضده ، سيبقى نتنياهو رئيساً للوزراء وستستمر المحاكمة إلى الأبد ، بما في ذلك الطعون المطولة في حال إدانته وحتى لو حكم عليه بالسجن. قال موقع قضايا مركزية الاسرائيلي.

والتحقيق مستمر مع نتنياهو في قضايا فساد وخضع للتحقيق 12 مرة حتى الان. فيما زوجته سارة هي الاخرى متهمة بقضايا فساد ويجري التحقيق معها.
نتنياهو يخطط لإجراء انتخابات في الشتاء




كلمات متعلقة

نتنياهو, يخطط, لإجراء, انتخابات, في, الشتاء,

تابعونــا

مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر 2019-01-01 | 10:52:07

تم فجر اليوم 1-1-2019 تخفيض أسعار الوقود بثماني عشرة (0.18) اغورة لليتر الواحد. وبلغ...

الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل 2019-01-01 | 10:37:51

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على...

عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة 2019-01-01 | 10:29:27

أعلن عضو الكنيست دوف حنين من الجبهة الحزب الشيوعي والقائمة المشتركة صباح اليوم...

ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة 2019-01-01 | 10:08:46

جاء في بيان صادر المتحدث باسم شرطه اسرائيل للاعلام العربي، وسيم بدر، لخّص فيه...

صور - انزلاق سيارة في واد بالشمال واصابة السائقة صور - انزلاق سيارة في واد بالشمال واصابة السائقة 2019-01-01 | 09:12:02

حادث طرق ذاتي بالقرب من مفترق عين زيتيم بالشمال . سيارة خصوصية سقطت في واد بعمق...

مصرع الطفل ليث بسام ابو شلال 5 سنوات من سكان مخيم بلاطة شرق نابلس بطلق ناري طائش مصرع الطفل ليث بسام ابو شلال 5 سنوات من سكان مخيم بلاطة شرق نابلس بطلق ناري طائش 2019-01-01 | 08:24:22

نابلس - لقي الطفل ليث بسام ابو شلال 5 سنوات من سكان مخيم بلاطة شرقي نابلس مصرعه مساء...

الطقس: اليوم الجو صافٍ وغداً أمطار في المساء الطقس: اليوم الجو صافٍ وغداً أمطار في المساء 2019-01-01 | 08:19:54

يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئياً الى صاف وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات...

فيديو:الناصرة تستقبل العام الجديد بعرض العاب نارية فيديو:الناصرة تستقبل العام الجديد بعرض العاب نارية 2019-01-01 | 01:04:35

استقبلت مدينة الناصرة العام الميلادي الجديد 2019 بعرض العاب نارية مميز حيث تجمع...

ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام 2018-12-31 | 22:49:15

من المقرر ان ترتفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي في البلاد بنسبة 2.9%، في حين...

التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات 0000-00-00 | 00:00:00

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:تم التحقيق اليوم في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طالب جامعي معلم بديل تخابر تل السبع الجهاد الاسلامي النقب تخابر نشطاء اعتقال الاردن شاب اصبة سائقة حادث طرق انقلاب سيارة حيفا جسر باز لدغه عقرب النقب عراد ضواحي الجنوي سوروكا بئر السبع متوسطة علاج المزرعة مشتبه تأييد داعش تنظيم المس شريعة دولة الخلافة الاسلامية أصغر حاجة هذا العام طفلة منى ولدت على جبل عرفات صعيد التحقيق مع مدير مكتب ناصرتي بشبهة محاولة الاعتداء على عضو البلدية شريف زعبي‎أحمد نعامنة مدير عرابة حفل تكريم تقاعد مربي مدرسة قرية عائلة علاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيلشاب ام الفحم اعتقال موقوف تحرش نساء فتيات حمام بحر طبريا اصابة عامل كفر كنا سقط ارتفاع ورشة بناء مستشفى حريق هائل منطقة حرشية يوكنعام مخيم صيفي اخلاء طلاب الشرطة اطفاء اسعاف حريق اراب ايدول من سيتأهل مرحلة البث المباشر مشاركة فلسطينيي الداخل دلافين تغزوا شواطئ البحر في الجنوب سباحة مياه خفر سواحل شعب شاب عطا طيون فئران فئر حشرات غرفة عمليات مستشفى الجليل الغربي نهاريا عكا التزام اضراب محلات تجارية لجنة المتابعة المسجد الاقصى القدس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com