اصابة, 3, اشخاص, بحادث, طرق, على, الشارع, الواصل, بين, كابول, وشعب,

وقد عملت طواقم الاسعاف التابعة لمركز الزهراوي على نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال العلاج

اصيب 3 اشخاص مساء اليوم السبت اثر حادث طرق على الطريق الواصل بين كابول وشعب

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