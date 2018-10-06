اصابة, 3, اشخاص, بحادث, طرق, على, الشارع, الواصل, بين, كابول, وشعب,

اصيب 3 اشخاص مساء اليوم السبت اثر حادث طرق على الطريق الواصل بين كابول وشعب
وقد عملت طواقم الاسعاف التابعة لمركز الزهراوي على نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال العلاج
اصيب 3 اشخاص مساء اليوم السبت اثر حادث طرق على الطريق الواصل بين كابول وشعب
وقد عملت طواقم الاسعاف التابعة لمركز الزهراوي على نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال العلاج
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