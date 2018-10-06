تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-12 18:04:42 مصرع مسن 70 عاماً بانقلاب سيارة قرب بسمة طبعون |  2019-01-12 17:43:41 العراق يبلغ ثمن نهائي كأس آسيا بثلاثية في شباك اليمن |  2019-01-12 17:40:19 الأمن المصري يقتل 6 مسلحين |  2019-01-12 17:29:40 الشرطة:ستكون اعتقالات اخرى بشبهة الاخلال بالنظام خلال مظاهرة حيفا |  2019-01-12 17:25:03 اكثر من 9 الاف زائر في جبل الشيخ |  2019-01-12 16:06:56 فنان سعودي يتبرأ من والده ويعلن وفاته حياً |  2019-01-12 16:03:59 أيهما أكثر إحساساً بالألم.. الذكور أم الإناث؟ |  2019-01-12 16:02:10 غزة تشيّع جثمان الشهيدة أمل الترامسي |  2019-01-12 15:55:28 ترشيحا:اصابة سائق دراجة نارية بحادث طرق ذاتي |  2019-01-12 12:40:25 قلنسوة:اطلاق النار على سيارة موظفة في قسم الجباية |  2019-01-12 12:36:49 منخفض جوي غداً والأربعاء ثلوج على المرتفعات |  2019-01-12 12:29:01 الحاج صبحي عاصله ابو العبد عرابة في ذمة الله |  2019-01-12 08:51:48 ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً؟ |  2019-01-12 08:47:37 ايزنكوت يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب |  2019-01-12 08:43:09 مصرع الشاب سعيد اسعد من كسرى واصابة أخرين في حادث طرق مروع قرب دير الاسد |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة 3 اشخاص بحادث طرق على الشارع الواصل بين كابول وشعب



  |     |   اضافة تعليق



اصيب 3 اشخاص مساء اليوم السبت اثر حادث طرق على الطريق الواصل بين كابول وشعب

وقد عملت طواقم الاسعاف التابعة لمركز الزهراوي على نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال العلاج

اصابة 3 اشخاص بحادث طرق على الشارع الواصل بين كابول وشعب




كلمات متعلقة

اصابة, 3, اشخاص, بحادث, طرق, على, الشارع, الواصل, بين, كابول, وشعب,

تابعونــا

مصرع مسن 70 عاماً بانقلاب سيارة قرب بسمة طبعون مصرع مسن 70 عاماً بانقلاب سيارة قرب بسمة طبعون 2019-01-12 | 18:04:42

لقي مسن يبلغ من العمر 70 عاماً مصرعه بانقلاب سيارة في شارع 7513 بين بسمة طبعون والونا...

الشرطة:ستكون اعتقالات اخرى بشبهة الاخلال بالنظام خلال مظاهرة حيفا الشرطة:ستكون اعتقالات اخرى بشبهة الاخلال بالنظام خلال مظاهرة حيفا 2019-01-12 | 17:29:40

جاء في بيان صادر عن شرطة الساحل انه سيتم تقديم طلب للمحكمة الليلة بتمديد اعتقال...

اكثر من 9 الاف زائر في جبل الشيخ اكثر من 9 الاف زائر في جبل الشيخ 2019-01-12 | 17:25:03

شهد موقع جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم السبن اقبالا واسعا من قبل الاهالي...

ترشيحا:اصابة سائق دراجة نارية بحادث طرق ذاتي ترشيحا:اصابة سائق دراجة نارية بحادث طرق ذاتي 2019-01-12 | 15:55:28

اصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاماً في حادث طرق ذاتي على شارع 899 قرب ترشيحا , وبحسب...

قلنسوة:اطلاق النار على سيارة موظفة في قسم الجباية قلنسوة:اطلاق النار على سيارة موظفة في قسم الجباية 2019-01-12 | 12:40:25

تحقق الشرطة في حادث اطلاق نار وقع صباح اليوم السبت على سيارة تابعة لموظفة في قسم...

منخفض جوي غداً والأربعاء ثلوج على المرتفعات منخفض جوي غداً والأربعاء ثلوج على المرتفعات 2019-01-12 | 12:36:49

توقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد خلال ساعات الليل من يوم غد الأحد بمنخفض جوي...

ايزنكوت يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب ايزنكوت يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب 2019-01-12 | 08:47:37

أكد رئيس أركان الجيش الاسرائيلي المنتهية ولايته الجنرال غادي ايزنكوت ضرورة...

مصرع الشاب سعيد اسعد من كسرى واصابة أخرين في حادث طرق مروع قرب دير الاسد مصرع الشاب سعيد اسعد من كسرى واصابة أخرين في حادث طرق مروع قرب دير الاسد 2019-01-12 | 08:43:09

لقي الشاب سعيد نسيب أسعد البالغ من العمر 26 عاماً من كسرى مصرعه واصيب أخرين في حادث...

صور - قتيل ومصابين بحادث طرق ذاتي قرب دير الأسد صور - قتيل ومصابين بحادث طرق ذاتي قرب دير الأسد 2019-01-12 | 07:54:48

لقي شاب 26عاما مصرعه واصيب شابين اخرين بجراح متوسطة جراء تعرضهم فجر اليوم السبت...

الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة 2019-01-12 | 07:00:36

يكون الطقس اليوم السبت غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد خطيب طفل يبدع موهبة رقص بوينج اعجاب طالب غرامة مالية سائق ساحنة عين ماهل القاء نفايات بناء منطقة عامة قرب الناصرة الناصرة مفرق تشويشات الكراجات عطل شارات ضوئية مصرع رضيعة دهس شقيقها الوراء سيارة ام بطين النقب فطريات البحث التفتيش تسمم شتاء موسم سام اصابة مستشفى تحذير انواع صالح للأكلاحتراق بيت مدينة طمرة أضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات اطفاء اخماد نارقداس احتفالي عيد الفصح المجيد مشاركة واسعة اهالي الناصرة كنيسة المجمع الجلوتين صنع ورشة خالية معجنات نساء باقة الغربية عملية السيلياكشارع صندلة مفترق ازدحامات مرورية اهالي القرية مظاهرة رفع شعارات جنين هرتسوغ حكومة وحدة الصهيوني تقارب تشكيل ايمن عودة رئيس المعارضة مصرع شخص رجل اصابة شاب حادث طرق ذاتي مفرق هار دوف شفاعمرو زكريا سواعد مظاهرة رفع شعارات مزايا ضرائب سلطات قرية نحف مجلس محلي تخليص طفل يد علقت داخل مضخة فندق البحر الميت بركة سباحة انقاذ اسعافعقد راية الصلح ربايعة لوباني حيفا مدينة . نزاع اطراف عملية الخليل اصابة جنديين استشهاد شابين مصادر فلسطينية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com