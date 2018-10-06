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ابناء كفرقرع يحققون الفوز على ابناء باقة الغربية



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حقق فريق اتحاد ابناء كفرقرع عصر اليوم السبت الفوز بنتيجة ١-٠ على فريق اتحاد ابناء باقة الغربية بمباراة اقيمت على ارض ملعب كفرقرع البلدي.

هذا وسجل لفريق ابناء كفرقرع اللاعب سلطان زعبي بالدقيقة ٦٥ ليحقق الفريق القرعاوي فوزه ةىثاني لهءا المويم بالدرجة الثانية.

 





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