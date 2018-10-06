شارك الالاف مساء السبت في المهرجان الانتخابي لقائمة ناصرتي برئاسة رئيس البلدية علي سلام بمشاركة الألاف من المؤيدين وبحضور رجال دين وشخصيات اجتماعية في ساحة الوديع في المدينة .

افتتح المهرجان السيد سالم شرارة مرحبا بالحضور ، حيث يتخلل المهرجان كلمات عديدة وفقرات مميزة , حيث افتتح المهرجان بكلمة نائب رئيس البلدية محمد عوايسي واعضاء البلدية والمرشحين للدورة القادمة الحاج سمير السعدي والسيد رايق مروات والسيدة سامية ابو الرب , كما وتحدث مرجعية قائمة ناصرتي السيد ذياب ابو نصرة ونائب رئيس البلدية يوسف عياد وسيادة المطران رياح ابو العسل , حيث تحدثوا جميعا عن اهمية استمرار علي سلام برئاسة البلدية متطرقين الى النهضة العمرانية والمشاريع التي قام بها سلام خلال فترة توليه رئاسة بلدية الناصرة منذ عام 2013 .

كما وتخلل البرنامج القاء شعر من ماريا سامر هادية ولورين ماهر عبود اضافة الى كلمة للاكاديمين وكلمة للشباب .

واختتم المهرجان بكلمة رئيس البلدية علي سلام الذي قال:"أهلي اخوتي خواتي واولادي , هنالك كلمة يجب ان اقولها لكل العالم ان ياتوا ليشاهدوا وجه مدينة الناصرة الحقيقي , مدينة البشارة والمحبة والسلام والأمن والأمان، مدينة الناصرة ليست كاي مدينة ، قبل 5 سنوات قلناها ونقولها اليوم، هذه المدينة تريد اشخاصا يصونونها ويحبونها ويضحوا من اجلها, لا اريد ان اتطرق للمنافسين لكن اقول لهم "اركنوا علينا"، فلا نريد تعبكم بالانتخابات لأننا اصحاب الحق نحن اهل الناصرة ونحن من نصون هذه المدينة".

وأضاف سلام:"نحن نريد ان نخدم اهل الناصرة فلا نريد المناصب ولا المخترة، نريد محبة الناس وان نحبهم بالمقابل، نشكر اهل الناصرة جميع مدراء الأقسام وكل المسؤولين الذين وقفوا معي بالأشهر الثلاثة الأخيرة عندما قامت الجبهة والحزب الشيوعي المريض بالوقوف في طريق المشاريع والميزانية قبل 3 اشهر من الإنتخابات، ارادوا ان يقفوا في طريقي انا، وارادوا ان يتم اقصائي ولكن اقول لهم ما فشرتوا! قلتها لهم قبل سنوات من يمنح علي سلام رئاسة البلدية هم اهل الناصرة ومن ينزله هم اهل الناصرة فقط".