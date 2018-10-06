الباحثة, السلوكية, د, انصاف, ابو, احمد, تشارك, مع, كتابها, في, معرض, الكتاب, الدولي, في, عمان ,

عادت الى البلاد مع نهاية هذا الاسبوع الباحثة السلوكية د انصاف محمد ابو احمد من معرض عمان الدولي للكتاب للعام 2018 . حيث رافقت المشاركة الاولى لكاتبها في الطبعة الثانية منه " ادارة المشاكل الانضباطية والسلوكية في مدراس المجتمع العربي " . والتي تعتبر انجازا كبيرا في التحاق الكتاب بمعارض الكتب الدولية وليس المحلية في البلاد فقط . حيث افتتح المعرض في السادس من اوكتوتبر الحالي ويستمر لغاية السادس والعشرين منه .

" شكرا لجميع من دعمني وما زال يدعمني ويقف بجانبي ليومي هذا من الوالدين واخواني واخواتي وابناء عائلتي واصدقائي المقربين الذين يدعمونني بمحبتهم وابتسامتهم التي تبعث في التجدد والعطاء وعدم الياس لاصل لهدفي السامي وكل هذا نابع من ايمانهم بمسيرتي وبرسالتي . " قالت د ابو احمد واضافت : "

اتقدم بجزيل الشكر لدار النشر الرقميه التي تسعى جاهده دائما ودوما ان توصل رسالتي العلميه الى ما وراء الحدود حيث سينطلق كتابي من العاصمه الاردنيه عمان نحو معرض الدولي للكتاب بالشارقه .31.10 .18 - 10.11.2018



فرسالتي بعد ما جابت معارض الكتاب بفلسطين اليوم تجوب العالم العربي لتتخطى الحدود ".

تجدر الاشارة الى ان د انصاف ابو احمد خلال مرافقتها للكتاب في المعرض التقت عددا من العاملين في مجال العمل الاجتماعي والنفسي من المهتمين في بحثها وتداولوا معا امكانية الشروع باعمال مستقبلية وابحاث مشتركة في ذات السياق . كما ان الباحثة تعمل على اعداد الطبعة والنسخة الثالثة من الكتاب نظرا للاقبال الشديد عليه من قبل المعلمين والطواقم التدريسية .