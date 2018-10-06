نتنياهو, باستقبال, وزير, الخارجية, الالماني:, نتوقع, من, المجتمع, الدولي, أن, يقف, ضد, العدوان, الإيراني, في, سوريا,

هذا وأوضح رئيس الوزراء نتنياهو خلال اللقاء أن إسرائيل تتوقع من المجتمع الدولي أن يقف ضد العدوان الإيراني في سوريا ولبنان كما أوضح أن إسرائيل ستتحرك بصرامة ضد قطاع غزة ردا على أي هجوم يشن من القطاع على إسرائيل وعلى سكان جنوب البلاد.
هذا وأوضح رئيس الوزراء نتنياهو خلال اللقاء أن إسرائيل تتوقع من المجتمع الدولي أن يقف ضد العدوان الإيراني في سوريا ولبنان كما أوضح أن إسرائيل ستتحرك بصرامة ضد قطاع غزة ردا على أي هجوم يشن من القطاع على إسرائيل وعلى سكان جنوب البلاد.
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