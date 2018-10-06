نتنياهو, باستقبال, وزير, الخارجية, الالماني:, نتوقع, من, المجتمع, الدولي, أن, يقف, ضد, العدوان, الإيراني, في, سوريا,

إستقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو اليوم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في ديوانه في القدس ورحب بالزيارة الناجحة التي قامت بها المستشارة الألمانية ميركل برفقة وزرائها إلى إسرائيل كما أشاد بالمشاورات التي أجرتها الحكومتان.

هذا وأوضح رئيس الوزراء نتنياهو خلال اللقاء أن إسرائيل تتوقع من المجتمع الدولي أن يقف ضد العدوان الإيراني في سوريا ولبنان كما أوضح أن إسرائيل ستتحرك بصرامة ضد قطاع غزة ردا على أي هجوم يشن من القطاع على إسرائيل وعلى سكان جنوب البلاد.