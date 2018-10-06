نالت الأغنية الجديدة التي طرحتها الفنانة بلقيس أحمد باللغة العربية الفصحى تحت عنوان "أهلا يا ماما" على إستحسان ورضا وتفاعل كبير من الجمهور والإعلاميين في الوطن العربي، بعدما أثارت إنتباه الأمهات والأطفال لما تحويه من كلمات جديدة على الساحة الغنائية وفيديو كليب مؤثر في مشاهد الأمومة التي شحنتها وأطلقتها بلقيس من مشاعر حساسه عاطفية نحو إستقبال الطفل في هذا العالم.

وغرد عدد كبير جداً من الجمهور والإعلاميين حول تميز العمل ووصفوه بالعمل الراقي الهادف، مجمعين جميعاً على أنها أغنية تحمل الأمل والتفاؤل على الرغم من أنها أرجعت الجميع الى ذكريات الطفولة والبراءة، مثنين في نفس الوقت على أن إختيار غنائها باللغة العربية الفصحى هو بمثابة تميز ونجاح، خاصة وأنها الساحة الفنية تفتقد الى هذه النوعية من الأغنيات.





هذا وجاءت أغنية "أهلا يا ماما" من كلمات والحان سيف فاضل، وتوزيع اسامة سعيد، وإخراج Fabrizio Notari، بعدما إستغرق تصويره يومين متاتليين بمشاركة مجموعة من الأطفال، وقد جاء من إنتاج بلقيس نفسها، وقد عرض عبر قناتها الخاصة في "اليوتيوب".