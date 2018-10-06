ريم, رأفت, تفوز, بلقب, Miss, Egypt, 2018.., تعرف, على, ملكة, جمال, مصر, الجديدة, فنمواضيع, مختارة,

توّجت ريم رأفت بلقب Miss Egypt 2018، متفوّقة على 22 متسابقة، فيما حصلت رانيا أيمن على لقب الوصيفة الأولى، وشروق شريف على لقب الوصيفة الثانية، لتحلّ في المركزَين الرابع والخامس كل من حبيبة عمر ورويدا قاسم.

وضمّت لجنة التحكيم كلاً من الفنانة ريم البارودي ومصمم الأزياء المصري بهيج حسين ومغني الراب حسام الحسيني، وملكة جمال العالم للعام 2015 باتريسيا بيكلار، وملكة جمال مصر للعام 2017 فرح شعبان، ومصوّر المشاهير محمود عاشور، بالإضافة إلى طبيب تجميل الأسنان نور عثمان وطبيب التجميل أحمد ابراهيم.

تدرس ريم رأفت في كلية طب الأسنان في جامعة مصر الدولية، كما سبق أن شاركت في أنشطة للعديد من المنظمات والجمعيات الخيرية حول العالم، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان، وهي تعشق ممارسة رياضة البولينغ والرقص.

تقدّمت رأفت بمشروع مجتمعي أمام لجنة التحكيم، وهو عبارة عن تعميم فكرة المستشفيات المتنقلة في مصر، وهي سيارات مجهزة بالكامل بالأجهزة الطبية وتستهدف مناطق الفقراء، من أجل علاج المحتاجين وتقديم خدمة طبية لهم في ظل ارتفاع أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة، ونقص مستوى المستشفيات الحكومية.