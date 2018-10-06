تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 06:21:14 الخارجية الأردنية: حل مسألة تأشيرات الدخول إلى السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة |  2018-12-20 06:18:14 الطقس: منخفض جوي وأمطار شديدة |  2018-12-19 23:42:17 مدرسة الزرازير الرسمية تستقبل مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم |  2018-12-19 23:39:26 الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد |  2018-12-19 22:32:20 مصرع سيدة في حادث طرق قرب مطار اللد |  2018-12-19 21:50:02 ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية |  2018-12-19 20:41:07 القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية |  2018-12-19 20:00:46 الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة |  2018-12-19 20:38:04 اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة |  2018-12-19 20:34:50 أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب |  2018-12-19 20:06:29 النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز |  2018-12-19 16:53:55 مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة |  2018-12-19 16:51:23 طرق جذابة للحفاظ على الصحة |  2018-12-19 16:49:19 أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش |  2018-12-19 17:10:48 أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريم رأفت تفوز بلقب Miss Egypt 2018.. تعرف على ملكة جمال مصر الجديدة فنمواضيع مختارة



  |     |   اضافة تعليق



توّجت ريم رأفت بلقب Miss Egypt 2018، متفوّقة على 22 متسابقة، فيما حصلت رانيا أيمن على لقب الوصيفة الأولى، وشروق شريف على لقب الوصيفة الثانية، لتحلّ في المركزَين الرابع والخامس كل من حبيبة عمر ورويدا قاسم.

وضمّت لجنة التحكيم كلاً من الفنانة ريم البارودي ومصمم الأزياء المصري بهيج حسين ومغني الراب حسام الحسيني، وملكة جمال العالم للعام 2015 باتريسيا بيكلار، وملكة جمال مصر للعام 2017 فرح شعبان، ومصوّر المشاهير محمود عاشور، بالإضافة إلى طبيب تجميل الأسنان نور عثمان وطبيب التجميل أحمد ابراهيم.

تدرس ريم رأفت في كلية طب الأسنان في جامعة مصر الدولية، كما سبق أن شاركت في أنشطة للعديد من المنظمات والجمعيات الخيرية حول العالم، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان، وهي تعشق ممارسة رياضة البولينغ والرقص.

تقدّمت رأفت بمشروع مجتمعي أمام لجنة التحكيم، وهو عبارة عن تعميم فكرة المستشفيات المتنقلة في مصر، وهي سيارات مجهزة بالكامل بالأجهزة الطبية وتستهدف مناطق الفقراء، من أجل علاج المحتاجين وتقديم خدمة طبية لهم في ظل ارتفاع أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة، ونقص مستوى المستشفيات الحكومية.

 





كلمات متعلقة

ريم, رأفت, تفوز, بلقب, Miss, Egypt, 2018.., تعرف, على, ملكة, جمال, مصر, الجديدة, فنمواضيع, مختارة,

تابعونــا

الخارجية الأردنية: حل مسألة تأشيرات الدخول إلى السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة الخارجية الأردنية: حل مسألة تأشيرات الدخول إلى السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة 2018-12-20 | 06:21:14

أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ليلة امس...

الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد 2018-12-19 | 23:39:26

قال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إن بعثة اليونيفيل نشرت قوات إضافية وفرق...

أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا 2018-12-19 | 17:10:48

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لسحب جميع قواتها المنتشرة في شمال شرقي سوريا،...

موسكو تشكك في خطة السلام الأمريكية الجديدة موسكو تشكك في خطة السلام الأمريكية الجديدة 2018-12-19 | 15:00:33

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن بلاده لم تطّلع على...

لافروف رافضا احتجاج إسرائيل على دعوة هنية: أنتم أنفسكم تتحدثون مع "حماس" لافروف رافضا احتجاج إسرائيل على دعوة هنية: أنتم أنفسكم تتحدثون مع "حماس" 2018-12-19 | 10:13:29

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، رفض...

استقالة رئيس وزراء بلجيكا استقالة رئيس وزراء بلجيكا 2018-12-19 | 09:44:06

استقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل من منصبه وسط ضغوط على حكومته بعد استقالة...

الاتحاد الأوروبي: خطة سلام تتجاهل حل الدولتين مصيرها الفشل الاتحاد الأوروبي: خطة سلام تتجاهل حل الدولتين مصيرها الفشل 2018-12-18 | 23:09:00

أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالمعايير المتفق عليها دوليًا لتحقيق سلام عادل...

نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي 2018-12-18 | 17:39:41

- قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سنذهب إلى العالم العربي ولن...

ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار 2018-12-18 | 15:00:18

أظهرت بيانات البنك المركزي في الأردن، ارتفاع الدخل السياحي للمملكة بمقدار 13%، في...

فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله 2018-12-18 | 13:54:59

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الطفل محمد مجدي وهبة على باب مستشفى في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حزب التجمع رشاوى نصب احتيال اموال اعتقالات صفوف الشرطة التحقيق قضية اتهام قاصر من طوبا زنغرية محمد هنداوي مسن السكين 16 عاما يعاني من مشاكل صحية بث مباشرمشاهدة مباراة يوفنتوسبث مباشر اون لاين بايرنميونخمشاهدة يلا شوتيلا شوت يوفنتوسبث مباشر صنارة حسام جبارين زلفة بيت سقوط طائرة على احتراق كليا زلفة قرية حسام جبارين فسوطة احتفال مسيرة عيد الميلاد شجرة انفجار عبوة ناسفة القدس اصابة سائق شرطة اسعاف حديقة الجرس الاقصى البلدة القديمة القدس اجواء حذر ترقب شرطة المسجدشارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة اوراق نقدية 100 دولار تحمل شعار داعش الجليل الاعلى العثور الشرطة تحققمئات مسيرة يوم الارض الخالد كفر كنا نصب تذكاري الشهيد محسن طه دهس شاب حورة النقب دورية شرطة توثيق شبان سلاح تدجريب اطلاق نار الناصرة سليمان شبان 5 اتهام اعش كفر مندا اعتقالات اشتباكات اصابات مفرقعات الشرطة احداث مؤسفة انتخابات رئاسة مجلس محلي توثيق كاميرات المراقبة المحطة المركزية بئر السبع اطلاق نار طعن مقتل اصابة اخرين اصابتان خطيرة متوسطة حافلة صغيرة سيارة حادث طرق مفرق البروة كفر ياسيف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com