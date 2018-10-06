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بيتح تكفا: اصابة شاب (25 عاما) بجراح اثر سقوطه عن ارتفاع شاهق



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اصيب شاب يبلغ من العمر (25  عاما) صباح اليوم السبت بجراح حرجة جرّاء سقوطه من ارتفاع.

وقد هرع طاقم الإسعاف لتقديم العلاج للمصاب ونقله إلى مستشفى بلينسون مع استمرار تقديم عمليات الإنعاش له، ووصفت حالته بالحرجة

بيتح تكفا: اصابة شاب (25 عاما) بجراح اثر سقوطه عن ارتفاع شاهق




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