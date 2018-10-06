التفاف, واسع, حول, جبهة, الناصرة, في, مهرجان, افتتاح, حملتها, الانتخابية,

اكتظت ساحات سينمانا وقاعتها والشارع المحاذي لها، مساء اليوم، الجمعة بجمهور غفير من الجبهويين ومؤيدي الجبهة، ليعلنوا وسط هتافات الشباب والحضور الواسع افتتاح المعركة الانتخابية لرئاسة بلدية الناصرة 2018



وقد شارك في المهرجان مرشح الرئاسة التوافقي وليد عفيفي وسكرتير حركة ابناء البلدة حمودة سليمان والنواب ايمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، عايدة توما ويوسف جبارين ولفيف من قيادة الجبهة، أما عرافة الحفل فقد تولتها د. رنا زهر، عضو بلدية الناصرة السابق. وفي كلمته المركزية اكد رئيس قائمة الجبهة مصعب دخان على ضرورة الوحدة والعمل الدؤوب لتحقيق التغيير في الثلاثبن من هذا الشهر.وقال في كلمته " يسألوننا ماذا فعلنا خلال 40 عاما؟ فمن باني المسيرة، توفيق زيّاد أبو الأمين.. إلى مُكمّلها وحاميها، رامز جرايسي أبو الرائد.. مئات المشاريع التي بنيتكانت البلد كلها عبارة عن ورشة عمل..تحسين وتطوير البنى التحتية.. توسيع شوارع وتنظيمها,,, تعزيز اقتصاد البلد,, برامج سياحية وترفيهية,, عشرات النوادي والملاعب والقاعات الرياضية المنتشرة بكل أحياء المدينة.. مثل مركز ابن سينا، مركز ابن عامر، مركز العمال العرب وبشنلر...مراكز صحة العائلة بالأحياء.. أُطر علاجية ومدارس خاصة وخدمات اجتماعية.. مؤسسات تعليم حتى وصلنا انه لا يوجد أي غرفة تدريسية مستأجرة في الناصرة.. قرية توفيق زياد، مدرسة ابن سينا، مدرسة التدريب العملي، مدرسة الكروم، مي زيادة، إبراهيم طوقان، القسطل، بيت الحكمة، نعمت، كرم الصاحب والقائمة طويلة جداً.وأضاف دخان: " اقامة بنى تحتية جديدة في كافة مناطق الناصرة من خطوط مياه ومجاري وتصريف مياه في الشتاء، توسيع شبكة المواصلات العامة، إقامة حدائق ومنتزهات عامة ومناطق خضراء لتكون متنفس لأهل البلد وانارت الشوارع وتعبيدها...إقامة عشرات روضات الأطفال: روضات وبساتين الورود، روضات وبساتين الصفافرة، روضات وبساتين القلعة، الحرش وشنلر , وبئر الامير , والشرق وعشرات الروضات في كافة احياء المدينة".وأكد دخان في كلمته: " لم نتلون يوماً واحداً لوزراء اليمين لنحصل على قليل من الميزانيات، فبسواعدنا بنينا البلد وبعرق جبينا وتعبنا وسهرنا وحافظنا على وحدة أهل البلد".وختم دخان كلمته: " المشاريع اللي بقوم بها علي سلام هي رُزمة من المشاريع الجاهزة اللي تم تخطيطها بالفترة السابقة وموجودة في برنامج الجبهة في الانتخابات السابقة، وكان من المفروض أن نبدا بتنفيذها بعد الانتخابات مباشرة,, على سبيل المثال,, مبنى دار البلدية ... وأنا أتحدى رئيس البلدية ان يطرح لنا مشروعا واحدا بادر هو لتخطيطه وتنفيذه.".أما المرشح التوافقي لرئاسة بلدية الناصرة، وليد العفيفي فتحدث قائلا: " التقيت اليوم بأكثر من 100 شاب وصبية كنت قد التقيت بهم قبل شهر تقريباً لكن الشعور بالبأس تحول لاندفاع اليوم، وهذه الامور الايجاببة تمنحني اندفاع نحو التغيير ونحن جميعا شركاء للتغييروأضاف العفيفي في كلمته: " طريقنا واحد نحو ناصرة أفضل ولن نعتذر عن اي اشياء خضناه ويجب ان نحاول ردع الجهل والعمل من يوم غد سنبدأ بتتفيذ التغيير المطلوب، وسيُعلن عن البرنامج الانتخابي المفصل لانشاء حلول للمشاكل التي تعاني منها مدينتنا، طلبنا من اخصائيين ان يساعدوننا في البناء وانتم عليكم ان تبنوا معنا هذا البرنامج".وتحدث العفيفي مخاطباً مصعب دخان: " انت الشريك في التخطيط للمستقبل وطمأنة اهل الناصرة لانه مستفبل الناصرة خيرفمدينة البشارة هي مصدر الحضارة فلنضع ايدينا مع بعض لمستقبل مشرف ، شكرا مصعب على موقفك الانساني والعقلاني المسؤول لمصلحة البلد"أما الياس لبّس المرشح الثاني في قائمة الجبهة فأستهل كلمته بتحية للروح الشبابية التي طغت في القاعة وخارجها، فتلك هي الروح المطلوبة في مدينتنا ...أما بلال شهوان، المرشح رقم ثلاثة في قائمة جبهة الناصرة فأكد: " قائمة جبهة الناصرة القائمة الوحيدة التي تشكل فيها النساء ركنا اساسيا زرنا عشرات البيوت وحلقات بيتية فلامسنا التغيير لدى كل شرائح المدينة".وأضاف شهوان: " اقول للرئيس الحالي "فشرت" لا احد يستطيع ان ينكر ان البلدية برئاسة خالد، الذكرتوفيق زياد انجازاتناأما الرئيس الحالي انجازه الوحيد والاهم الغاء هوية المدينة الوطنية".وفي كلمتها شددت المرشحة شهد طه على اهمية دور النساء في هذه المعركة الانتخابية أما د.سليم مزاوي فقد أكد في كلمته على ضرورة تكثيف الجهود والعمل الموحد لتحقيق التغيير.وتخلل المهرجان فقرات اغاني وطنية ملتزمة قدمتها الفنانة الشابة رلى حكيم والفرقة الموسيقية

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